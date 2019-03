Comemorações do quinto centenário da viagem Magalhães/Elcano tem mais de 190 projectos

O programa oficial espanhol da comemoração dos 500 anos da primeira volta ao Mundo já “supera os 190 projectos”, dos quais 67 foram incluídos recentemente, informou esta quinta-feira em Madrid o Ministério da Cultura de Espanha.

Ao programa da comemoração, que começa em 10 de Agosto próximo em Sevilha, coincidindo com o início da viagem liderada inicialmente pelo português Fernão de Magalhães (1480-1521) e terminada pelo basco Juan Sebastián Elcano (1476-1526), poderão ainda ser adicionados mais projectos ao longo da celebração que decorre até o final de 2022.

De acordo com o comunicado divulgado, para optimizar a projecção da comemoração foi também apresentada uma “estratégia internacional” para coordenar as actividades do quinto centenário da viagem no exterior, principalmente junto dos países da rota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol irá liderar a coordenação desta acção externa que inclui duas áreas geográficas principais. Na primeira, estão os países directamente envolvidos na rota da primeira volta ao mundo: Portugal, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos (Ilha de Guam), Filipinas, Indonésia e Cabo Verde. Na segunda, estão outros países de interesse prioritário: China, Japão, Índia, África do Sul, Rússia e México.

Entre os projectos aprovados recentemente é sublinhado um da responsabilidade do Ministério da Cultura espanhol, que dedica às comemorações diversas actividades do seu programa Mostra Espanha, que tem lugar em cada dois anos em Portugal, com início em Junho próximo. Entre essas actividades, destaque para palestras na Sociedade Geográfica de Lisboa, um colóquio sobre literatura de viagens e vários concertos, em Lisboa e na Universidade de Coimbra.

Também foi aprovada a realização de uma exposição conjunta entre Espanha e Portugal que será exibida em países por onde passaram Magalhães e Elcano.

A companhia aérea nacional espanhola Iberia irá baptizar com o nome de Juan Sebastián Elcano o próximo avião A350 que receber, mantendo essa designação até 2022.

Portugal também tem um programa para a comemoração do quinto aniversário da primeira viagem de circum-navegação e, no início de Abril, deverá ser apresentado o programa conjunto com Espanha.

A comemoração tem sido marcada por alguma controvérsia, depois de a imprensa espanhola de direita ter publicado, no início do ano, uma notícia em que citava fonte não identificada do Ministério da Cultura de Espanha para avançar que Lisboa estava a promover uma candidatura unilateral, junto da UNESCO, da primeira viagem de circum-navegação do globo a Património da Humanidade, onde era ignorado o papel de Espanha nesse feito, assim como o de Sebastián Elcano.

Os chefes da diplomacia de Portugal e de Espanha anunciaram a 23 de Janeiro último a apresentação conjunta de uma candidatura a Património da Humanidade da primeira viagem de circum-navegação do globo, depois de “dissipadas todas as dúvidas”.