Com as suas jóias, Leonor Silva quer plantar árvores

Para celebrar o Dia Mundial da Árvore, que se comemora nesta quinta-feira, e ajudar a combater a desflorestação do país, depois dos incêndios do Verão passado, a joalheira Leonor Silva juntou-se à associação Plantar uma Árvore e criou a colecção One House – One Tree, que junta a sustentabilidade à joalharia de autor.

Cada peça vendida reverte a favor da plantação de uma árvore nas florestas portuguesas. “Quando o cliente compra a jóia tem a certeza que a árvore já foi plantada”, assegura a artista ao PÚBLICO.

Leonor Silva – vencedora do prémio Best Of Portojoia – Designer Revelação 2017​​ –explica que para os consumidores a contribuição é “directa”: “Por cada peça feita, compro uma árvore com a plantação incluída.” Cada criação representa “casas sustentáveis que respeitam o meio ambiente”, explica.

Assim, quando o cliente compra um anel (220 euros), um colar (200 euros) ou um par de brincos (235 euros) – existem quatro modelos diferentes para cada peça – recebe um certificado a identificar a espécie da árvore e o local onde foi colocada. Para já, a joalheira não consegue estimar quantas árvores serão plantadas, uma vez que tudo vai depender do número de peças vendidas.

Esta não é a primeira vez que Leonor Silva, que recentemente recebeu o prémio sul coreano de Designer Excellence, apresenta um trabalho inspirado na natureza. Na colecção Rought Diamond Cork Collection, a joalheira liga a prata, um material tradicional, com a cortiça colhida no Alentejo.

A colecção One House – One Tree está disponível no showroom da joalheira na Oficina Oito, em Lisboa, a partir da próxima segunda-feira, 25 de Março. Mas também nos museus de Serralves, no Porto, e MAAT, em Lisboa, bem como nas galerias Inthependent, no Porto, e no Espaço Exibicionista, em Lisboa.

