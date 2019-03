Dia do Carbono celebra-se com a plantação de mais de mil árvores em Portugal

A Sociedade Portuguesa de Química (SPQ) decidiu aliar o Dia Internacional das Florestas, que se celebra esta quinta-feira, ao Dia do Carbono. Durante o dia, serão plantadas por todo o país mais de 1300 árvores com o objectivo de destacar o papel fundamental das plantas na fixação do carbono (CO2 atmosférico)​.

No Ano Internacional da Tabela Periódica, a SPQ juntou-se a várias faculdades e escolas de todo o país, porque “enaltecer o carbono é celebrar a Tabela Periódica e simultaneamente a Química dando relevo à importância da sustentabilidade no equilíbrio do nosso planeta”, refere a organização em comunicado.

No concelho de Gondomar, por exemplo, vão ser plantadas 118 árvores nativas numa área de paisagem protegida regional e nos terrenos junto ao Sanatório de Montalto, na freguesia de S. Pedro da Cova, com a ajuda de 300 alunos do ensino preparatório e secundário da Rede de Clube de Escolas do Parque das Serras do Porto.

“As escolas aderiram e pediram junto das suas câmaras e municípios para que lhes arranjasse ou árvores ou locais onde as pudessem plantar. A maior parte dos alunos vão plantar nos próprios terrenos das escolas no âmbito de actividades ou projectos que estão a desenvolver, ou mesmo para reflorestar algumas áreas dos concelhos, enquanto outras vão plantar 118 árvores em determinados locais”, explica Luís Mendes Baptista da SPQ.

Ao plantar as árvores, a Sociedade Portuguesa de Química afirma que irão ser retiradas da atmosfera 2,5 toneladas de CO2 por ano. No final, em jeito de celebração, serão lançados 118 pombos para representar as 118 árvores plantadas e os 118 elementos químicos da Tabela Periódica.

“Com esta iniciativa, pretende-se sensibilizar os jovens e o público em geral para a importância da fixação do carbono e da sustentabilidade do nosso planeta pela plantação de árvores. Aqui em Portugal, este problema ainda se agrava por causa do problema dos incêndios”, diz Luís Mendes Baptista.

Mas esta não será a única iniciativa em todo o país. Em Vila Real, por exemplo será plantado no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) na colecção das Fagáceas, um Quercus phillyreoides. À tarde, entre as 14h30 e as 18 horas 25 alunos da Escola Secundária Morgado de Mateus, 28 alunos da Escola Secundária de S. Pedro e vários alunos da Licenciatura em Bioquímica, acompanhados pelos respectivos professores, vão deslocar-se a Benagouro para participarem na plantação de 118 árvores num terreno da Câmara Municipal e já preparado para a plantação.

Em Lisboa, num evento organizado pelo Departamento de Engenharia Química e o Núcleo de estudantes de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico​, em parceria com o Metro de Lisboa, docentes e alunos estarão, das 17h às 19h, no átrio da estação da Alameda, a divulgar a tabela periódica e em particular o carbono: onde pode ser encontrado e as suas diferentes formas e aplicações.

Para assinalar o dia, a SPQ teve ainda como parceiros o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), a Porto Design Factory (PDF), a Assistência ao Tuberculoso Norte Portugal, o Grupo de jovens “TUM, TUM, TUM” e a Sociedade Columbófila Pedroense.

O Ano Internacional da Tabela Periódica – declarado assim pelas Nações Unidas – foi lançado em Paris pela UNESCO e pela União Internacional de Química Pura e Aplicada a 29 de Janeiro. Em Portugal, haverá várias iniciativas para comemorar a tabela periódica de Mendeleiev durante o ano. Em Portugal, estas celebrações arrancaram no mesmo dia com a formação de tabelas periódicas humanas em 12 cidades de Portugal continental e da Madeira.