Estudantes na rua “por obras na escola, mais funcionários e o fim dos exames”

Ainda não passou uma semana desde que os estudantes portugueses se juntaram às greves marcadas por todo o mundo e marcharam em mais de 25 localidades contra as alterações climáticas. Esta quarta-feira, o tom reivindicativo mantém-se, mas a luta é outra: os estudantes das escolas secundárias de Lisboa querem “obras na escola, mais funcionários e o fim dos exames”.

09h14 - Já há alunos concentrados à porta do Liceu Camões, em Lisboa. A Associação de Estudantes do Liceu diz que até às dez esperam mais alunos, que não puderam faltar ao primeiro tempo porque tinham testes. Até às 10h30 são esperados também alunos da António Arroio. O plano é às dez e meia arrancarem todos juntos para o Marquês de Pombal.

09h16 - Neste momento estão reunidos cerca de meia centena de estudantes em frente ao Liceu Camões. No Marquês de Pombal vão encontrar-se com os alunos de outras escolas do concelho e de Loures, Amadora e Sintra. Daqui seguem para São Bento.

09h18 - As reivindicações: obras na escola, mais funcionários e o fim dos exames, diz Simão Bento, presidente da AE do Liceu Camões.

09h19 - Porquê acabar com os exames? “Agravam as desigualdades” entre alunos.

09h20 - Um dos gritos que se ouve “Exames, faz tu, faz tu Brandão”

09h22 - “Já existem países onde os exames não são opção. Os alunos têm avaliação continua”, defende o presidente da AE

09h24 - Sobre as obras: “A escola tem mais de 100 anos. Nunca recebeu obras de fundo. Há janelas partidas e estores que não abrem. Se houver algum desastre, põe em causa vida e segurança dos trabalhadores e dos estudantes. Poe em causa direito à educação. Queremos que o governo assuma as obras”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

09h42 - Trancaram um dos portões principais da escola mas os jovens estão a sair por outro.

09h44 - Os alunos da António Arroio começam a chegar ao Liceu Camões.

10h07 - Estudantes começam a descer para o Marquês, onde se vão encontrar com outros alunos do concelho mas também de Loures, Sintra e Amadora. PSP conta pouco mais de 100 jovens na manifestação.