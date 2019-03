ERC pede aos media portugueses que limitem acesso ou retirem imagens do atentado na Nova Zelândia dos sites

Depois das queixas que recebeu acerca da cobertura jornalística dos meios de comunicação portugueses do atentado na Nova Zelândia, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) emitiu, nesta quarta-feira, um parecer onde conclui que “a exibição [destas imagens] é susceptível de afectar os públicos sensíveis” e por isso pede aos meios de comunicação que limitem o seu acesso ou que as removam.

O Conselho Regulador da ERC insta os meios de comunicação a limitarem “quer através dos meios técnicos ou tratamento editorial adequado” o acesso às imagens do atentado, filmadas pelo próprio atacante, que as transmitiu pela Internet ou que as removam integralmente dos seus sites.

A entidade reguladora considerou que as imagens não foram alvo do “devido tratamento editorial nas páginas electrónicas de órgãos de comunicação social” portugueses – sendo que, nalguns casos, permanecem acessíveis, “em toda a sua crueza e violência”, a audiências potencialmente susceptíveis, como os menores de idade.

Na última sexta-feira, dia do ataque, a ERC confirmou à agência Lusa que recebeu várias queixas sobre a cobertura jornalística dos media portugueses do atentado na Nova Zelândia, sem detalhar o número de queixas nem o conteúdo das mesmas.

As imagens do ataque do passado dia 15 foram transmitidas em directo no Facebook – e divulgadas, posteriormente, por algumas televisões portuguesas.

O Facebook, o YouTube e o Twitter tiveram dificuldades em impedir a circulação na Internet das imagens do ataque desta sexta-feira em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. “Infelizmente, ainda não existe tecnologia para remover este tipo de conteúdo horrendo de forma precisa e automática de serviços de livestreaming”, explicou ao PÚBLICO Hany Farid, professor de ciência da computação na Faculdade de Dartmouth, nos EUA.

Pelo menos 50 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque a duas mesquitas em Christchurch​, na Nova Zelândia. Os ataques tiveram início às 13h40 (0h40 em Lisboa) nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid.