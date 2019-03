Editor de Política do Expresso pede a demissão

O jornalista Vítor Matos apresentou a sua demissão de editor de Política do Expresso, cargo que ocupava há um ano. Até ao momento, a demissão não foi aceite pelo director do jornal Pedro Santos Guerreiro. Em causa está o facto de, numa das edições da newsletter diária que o semanário publica, o nome de Vítor Matos ter aparecido a assinar um texto que não produziu.

Tudo se passou na segunda-feira de manhã. Segundo a escala interna do jornal, era a vez de Vítor Matos escrever a newsletter. O jornalista – que se encontrava de viagem para o Porto em trabalho – esqueceu-se. Pedro Santos Guerreiro atribuiu o trabalho de produzir a newsletter a outros jornalistas, mas decidiu que ela seria assinada por Vítor Matos. Foi depois de ver publicado um texto com o seu nome e fotografia, no qual não tinha participado, que o editor de Política decidiu apresentar a demissão.

O Conselho de Redacção do Expresso reúne-se esta quinta-feira de manhã para analisar a situação.

Vítor Matos, 45 anos, foi editor de política do Observador antes de, há cerca de um ano, ter assumido as mesmas funções no Expresso. É autor da primeira biografia do Presidente da República, publicada antes das eleições e chamada simplesmente Marcelo Rebelo de Sousa. Escreveu também Os Predadores.