Direita e PS rejeitam imposto sobre serviços digitais proposto pelo Bloco

Sem surpresas, depois de um debate aceso, as bancadas do PSD, PS e CDS chumbaram a proposta do Bloco de Esquerda para a criação de um imposto sobre determinados serviços digitais. PCP e PEV votaram ao lado dos bloquistas e o PAN absteve-se.

Os bloquistas argumentaram com a necessidade de fazer gigantes multinacionais como a Google, a Facebook ou a Amazon pagarem impostos nos países onde operam - apesar de não terem representação física enquanto empresa - em vez de continuarem a lucrar dezenas de milhares de milhões de euros escapando aos impostos. Defenderam que é preciso os países agirem porque a UE e a OCDE demoram a fazê-lo e propuseram que a receita do seu imposto sustentasse um fundo de apoio à literacia para os media e o serviço de porte pago.

Ao PSD, os bloquistas não se cansaram de atirar que o cabeça de lista social-democrata às europeias tem admitido que se se continuar à espera de Bruxelas o problema nunca será resolvido. Ao PS lembraram que António Costa defendeu um imposto europeu sobre os serviços digitais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As críticas não se fizeram esperar. O PS alertou para a falta de poder de jurisdição para cobrar impostos a empresas sem presença física em Portugal, considerou que a receita fiscal previsível é zero por não haver aqui empresas a quem possa ser aplicado.

O PSD criticou a opção de criação de mais um imposto quando a carga fiscal já é demasiado elevada, alegou não fazer sentido tributar o volume de negócios em vez do lucro e avisou que um imposto deste tipo seria certamente repercutido nos consumidores. O CDS apontou mesmo a possibilidade de o imposto vir a pôr em causa a economia digital portuguesa porque essas grandes empresas poderiam deixar de operar no mercado nacional.

O PCP teve dúvidas sobre a taxa - que achou que deveria ser mais alta que os 3% propostos - e o facto de a receita estar consignada, já que não é esse o espírito dos impostos, salvo raras excepções. E avisou que quando se cria um imposto não se pode colocar a fasquia tão alta que depois seja incobrável, mas defendeu a soberania de Portugal lançar um imposto que as instâncias europeias demoram a decidir.