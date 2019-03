Tribunal internacional vai proferir sentença definitiva de Karadzic

Durante anos a fio, as famílias dos milhares de bósnios muçulmanos mortos no massacre de Srebrenica esperaram para que fosse feita justiça, e que os responsáveis por um dos episódios mais dramáticos na Europa do pós-II Guerra Mundial fossem condenados. Esse dia chegou, finalmente, e de forma definitiva.

O antigo líder dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic, irá conhecer esta quarta-feira a sentença final no julgamento em que é acusado de genocídio e vários crimes de guerra durante o cerco a Sarajevo entre 1992 e 1996.

Em 2016, Karadzic foi condenado a uma pena de prisão de 40 anos pelo seu papel como líder político dos sérvios da Bósnia e conduziu-os numa guerra dirigida contra a comunidade muçulmana. Os seus advogados recorreram dessa sentença e a decisão definitiva do caso foi adiada por mais três anos – a primeira condenação é de 24 de Março de 2016.

Entre os crimes pelos quais foi acusado destaca-se o papel de Karadzic no massacre de Srebrenica, em Julho de 1995, quando mais de oito mil homens e rapazes foram executados pelas forças sérvias, comandadas então por Ratko Mladic, condenado pelo mesmo tribunal em 2017 a prisão perpétua.

A decisão do tribunal internacional criado pela ONU e com sede em Haia, responsável pelos julgamentos de acusados de crimes durante a Guerra dos Balcãs põe fim a um longo processo, acompanhado de perto pelas famílias das vítimas. Passaram-se mais de dez anos desde que Karadzic foi capturado e mais de vinte desde a acusação, em 1995.

As decisões do tribunal de Haia continuam a ser alvo de controvérsia, especialmente entre a comunidade de sérvios da Bósnia, que ainda vêem os líderes do período da guerra como heróis. Poucos dias antes da primeira condenação, uma residência universitária foi baptizada com o nome de Karadzic e inaugurada pelo presidente da República Srpska, uma das entidades políticas que compõe a Bósnia-Herzegovina.

Um sentimento dominante é o de que os julgamentos penalizam sobretudo os líderes sérvios, ignorando potenciais abusos cometidos pelas restantes forças em combate.

O advogado de Karadzic, Peter Robinson, disse, citado pela AFP, que o seu cliente “acredita fervorosamente que a sentença está errada e foi produto de um julgamento injusto”.

A acusação considera que Karadzic e Mladic tinham um plano para “remover permanentemente muçulmanos e croatas” do território que reivindicavam durante a Guerra dos Balcãs.