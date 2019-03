Partido de Orbán suspenso do Partido Popular Europeu

O Partido Popular Europeu (PPE, conservador), o grupo com mais deputados na câmara, votou esta quarta-feira a favor de uma suspensão do partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, o Fidesz, com 190 votos a favor e três contra.

No entanto, Orbán veio rapidamente dizer: “Eu insisti que ninguém nos pode suspender ou expulsar, em vez disso, iremos nós suspender de modo voluntário os nossos direitos”, cita a agência Reuters.

A suspensão tem efeito imediato, anunciou o presidente do PPE, Joseph Daul, no Twitter. Esses direitos incluem, enumerou, participar nas reuniões do grupo, de votar, ou de propor candidatos a cargos.

Na sequência da suspensão Orbán também afirmou que o seu partido continua a apoiar o candidato do PPE, Martin Weber, à presidência da comissão europeia nas eleições para o Parlamento Europeu em Maio.

Um conselho de sábios, incluindo Herman Von Rompuy, antigo presidente do Conselho Europeu, Wolfgang Schüssel, antigo chanceler austríaco, e Hans-Gert Pöttering, antigo presidente do Parlamento Europeu, vai agora debruçar-se sobre a medida definitiva a aplicar, diz o jornal austríaco Der Standard. Espera-se uma decisão no Outono.

O PPE tem sido muito criticado pelo modo como tem lidado com o Fidesz de Orbán. “Não interessa a lei que reprime os media na Hungria, não interessa a expulsão da Universidade da Europa Central, a sua campanha “Stop Soros”, a sua restrição das organizações não governamentais, a sua “lei dos escravos”: enquanto Orbán trouxer deputados extra ao PPE, enquanto eles der acordos favoráveis aos fabricantes automóveis alemães, as ‘linhas vermelhas’ [do PPE] serão bastante flexíveis”, escreveu a jornalista húngara Dóra Diseri num artigo de opinião no diário britânico Guardian.

Recentemente, Orbán começou a atacar a própria União Europeia e o presidente da comissão, Jean-Claude Juncker, da sua própria família política europeia.

E com isso perdeu o seu mais importante aliado, Joseph Daul, conta o site de política europeia Politico. No Outono passado, Daul dizia que “cada família tem o seu enfant terrible”, e que como líder do PPE preferia “manter o enfant terrible dentro da família"

Antes disto, em Setembro de 2018, o Parlamento Europeu votou a activação do artigo 7.º do Tratado de Lisboa e a abertura de um processo contra o Governo de Budapeste por violações do Estado de direito levadas a cabo pelo Governo do Fidesz: censura dos media e da academia; nepotismo e corrupção no uso de fundos comunitários; perseguição de minorias (ciganos, judeus, homossexuais) e de refugiados, e várias irregularidades no funcionamento do sistema constitucional, incluindo na Justiça.

Depois de Orbán chegar ao poder, em 2010, a Comissão Europeia abriu dezenas de processos de infracção contra a Hungria, por incumprimento das regras europeias nos mais variados domínios.