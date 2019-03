May vai pedir à UE um adiamento curto do “Brexit”

Theresa May voltou atrás nas promessas que fez ao Parlamento britânico, na semana passada, e vai pedir aos líderes europeus uma prorrogação de três meses da saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra tinha assegurado que iria pedir um adiamento prolongado se o acordo do “Brexit” não fosse aprovado até esta quarta-feira, mas terá mudado de ideias devido à forte pressão da ala eurocéptica do Partido Conservador.

“Enquanto primeira-ministra, não estou preparada para adiar o “Brexit” para além do que o dia 30 de Junho”, confirmou May esta quarta-feira na Câmara dos Comuns, defendendo que a participação do Reino Unido nas eleições europeias “não é do interesse de ninguém” e que vai voltar a apresentar o seu acordo aos deputados.

Fontes pró-UE de Downing Street, que participaram num Conselho de Ministros explosivo esta manhã, não esconderam a indignação com a opção de May. Citado pela BBC, um membro do executivo disse que a primeira-ministra estava a protagonizar uma “rendição medrosa à ala dura” dos tories, que não desiste de lutar por um divórcio sem acordo.

O Partido Trabalhista já solicitou, junto do speaker da Câmara dos Comuns, um debate parlamentar de emergência sobre a decisão de May.

Depois de ter chumbado, pela segunda vez, o tratado jurídico da saída e de ter votado contra um divórcio sem acordo, no dia 29, o Parlamento britânico aprovou na última quinta-feira uma moção, apresentada pelo Governo, na qual se garantia que, em caso de aprovação do acordo até ao dia 20, o adiamento do “Brexit” seria de três meses. Se não fosse aprovado, o adiamento seria mais longo, obrigando à participação do Reino Unido nas eleições para o Parlamento Europeu.

Mas a intervenção do speaker da Câmara dos Comuns, na segunda-feira, deitou por terra a possibilidade de May apresentar novamente o acordo aos deputados.

Baseando-se em convenções e protocolos parlamentares, John Bercow sugeriu que podia não permitir o agendamento de nova votação, se a proposta do Governo fosse “a mesma” ou “substancialmente a mesma” que foi rejeitada por 149 votos na terça-feira da semana passada.

Theresa May publicou ao final da manhã a carta que enviou ao presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, a formalizar o pedido de adiamento do “Brexit” até ao final de Junho, que será discutido pelos chefes de Governo e de Estado dos 27 na cimeira europeia que se inicia na quinta-feira, em Bruxelas.

Jean-Claude Juncker revelou, no entanto, que a decisão final dos líderes europeus pode não ser conhecida tão cedo como se pensa. “Tenho a impressão de que não haverá uma decisão no Conselho Europeu desta semana, provavelmente teremos de nos reunir outra vez para a próxima semana”, admitiu esta quarta-feira o presidente da Comissão Europeia à rádio alemã Deutschlandfunk.

Fonte europeia disse ao PÚBLICO que as equipas que estão a preparar o Conselho Europeu “esperavam já ter mais certezas, nesta altura, sobre o tópico do ‘Brexit’”. A indefinição do Governo levou inclusivamente Tusk a adiar o envio da sua habitual carta de convite aos líderes europeus, com a agenda da cimeira. Face ao estado actual das coisas, “a carta que Tusk está a preparar terá seguramente elementos muito interessantes sobre o ‘Brexit’”, garantiu a mesma fonte.

Quanto às discussões que estão previstas para o início dos trabalhos da cimeira, a fonte europeia recusou entrar em especulações. “Temos de continuar a ser pacientes. Amanhã os 27 vão discutir o Brexit em função da situação actual, que inclui naturalmente o cenário de no-deal”, alertou.

Com Rita Siza