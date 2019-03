Há 30 portugueses desaparecidos na Beira, onde “as coisas estão mais feias do que imaginamos”

Quase uma semana depois da passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabwe e Malawi, numa altura em que as equipas de socorro resgataram 356 corpos e centenas ou milhares de sobreviventes ainda esperam por ajuda agarrados a árvores ou em telhados de casas inundadas, o governo português revelou que há pelo menos 30 portugueses desaparecidos na cidade da Beira.

No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que não tinha conhecimento da existência de mortos entre a comunidade portuguesa, uma informação que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reafirmou esta quarta-feira ao comunicar a partida de um avião C-130 para Moçambique.

Mas, ao chegar a Maputo, José Luís Carneiro revelou que “há ainda portugueses que não estão localizados”.

“Temos, na embaixada, 30 pedidos de localização”, disse o secretário de Estado das Comunidades, citado pela agência Lusa.

Ajuda tarda a chegar

Na cidade de Búzi, onde o ciclone Idai arrasou o que a chuva forte das últimas semanas já tinha enfraquecido, centenas de pessoas aguardavam a chegada de água e alimentos apinhadas na frágil bancada de um campo de futebol, com os pés a poucos metros do oceano barrento em que se transformou o rio da cidade.

A alguns quilómetros de distância, no Hospital Central da Beira, “todos os bebés no berçário morreram, muitas mulheres grávidas a dar parto morreram”. Quase uma semana depois da passagem do ciclone por Moçambique, grande parte da zona centro do país é ainda um gigantesco ponto de interrogação, à espera de resposta sobre a verdadeira dimensão do desastre – e à espera de ajuda, que tarda a chegar.

Até esta quarta-feira, as equipas de socorro encontraram 356 corpos, mais de 200 em Moçambique e os restantes nos outros dois países – uma centena no Zimbabwe e mais de 50 no Malawi.

Mas o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, avisou no início da semana que o balanço final pode ser ainda mais dramático do que os números das inundações de 2000, que fizeram entre 700 e 800 mortos. Desta vez, segundo Nyusi, podem ter morrido “mais de mil pessoas", cujos corpos estarão ainda longe da vista ou em locais inacessíveis por terra.

À medida que as garrafas de água, os sacos de arroz e os biscoitos enriquecidos das organizações humanitárias vão sendo descarregados no aeroporto da Beira, e que a União Europeia anuncia uma ajuda de 3,7 milhões de euros para Moçambique, milhares de pessoas continuam isoladas, muitas há dias em cima de árvores e de telhados, algumas a receberem água, alimentos e cobertores lançados do ar.

“As coisas na Beira estão feias, muito mais feias do que imaginamos de longe. A televisão não está a passar a verdadeira realidade da situação”, diz o moçambicano Pedro Mufuukula no Facebook, referindo-se, em particular, ao Hospital Central da Beira. “Todos os bebés no berçário morreram, muitas mulheres grávidas a dar parto morreram. A casa mortuária possui mais de 100 corpos espalhados pelo chão, cristãos, muçulmanos e ateus, não há forma de fazer enterros!”

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, um representante da Renamo, na oposição, disse que “há muita informação a ser ocultada” pelo Governo, da Frelimo.

Segundo Juliano Picardo, assessor do líder da Renamo, Ossufo Momade, na província de Manica “há crianças e mulheres famintas e sem ajuda” e em muitas zonas afectadas há pessoas a aproveitarem-se do caos: “Chegam a vender uma vela que custava dez meticais [14 cêntimos] por 25 meticais [35 cêntimos] ou mais”, cita o jornal digital Carta de Moçambique.

Na mesma conferência de imprensa, Picardo também falou sobre o Hospital Central da Beira, repetindo a informação avançada por outros moçambicanos através das redes sociais e referida num texto do director da Associação Esbama em Sofala, Fabrizio Graglia, publicado pelo Diário de Notícias na noite de terça-feira.

“O telhado do Hospital Central da Beira caiu e cinco recém-nascidos da enfermaria de neonatologia morreram, mais 160 pessoas morreram naquelas instalações devido principalmente à falta de energia que mantinha as máquinas hospitalares e à queda parcial da estrutura”, disse Fabrizio Graglia.

Abertura de barragens

Ao mesmo tempo que as equipas de socorro tentam chegar a todos os cantos da gigantesca área inundada pela chuva que se juntou à água dos rios Búzi e Pungue – e que cresceu ainda mais com a passagem do ciclone Idai –, há outra potencial catástrofe à espreita, para além da chegada de doenças como a malária e a cólera.

Esta quarta-feira, o Presidente moçambicano disse que o Governo do Zimbabwe vai abrir as comportas das barragens, para evitar que elas rebentem – se isso acontecer, os rios Búzi e Pungue, que cortam a província de Sofala até chegarem à baía com o mesmo nome, vão subir ainda mais para voltarem a pôr em perigo a vida de milhares que escaparam ao ciclone.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As inundações são um cenário habitual na zona da Beira, mas os efeitos da chuva torrencial das últimas semanas foi amplificado pelo Idai, com ventos que chegaram aos 175 Km/h. Ainda assim, Álvaro Carmo Vaz, professor catedrático em Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, considera que o desastre teve alguns avisos.

“No dia 8 de Março, na madrugada e de manhã, o que se passou no [rio] Rovúbuè é que começámos a ter, em dias seguidos, precipitação muito elevada na parte alta dessa bacia”, disse o especialista à Rádio Mais, segundo o jornal Carta de Moçambique.

“Portanto, de alguma forma essas cheias eram previsíveis”, disse Álvaro Carmo Vaz, que critica a ausência de um “alerta vermelho” por parte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade do país.