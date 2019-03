Motorista incendiou autocarro com crianças em Milão

A ameaça era de gelar o sangue. “Vamos a Linate [o aeroporto mais próximo] e hoje ninguém sai daqui vivo.” Foi isto que o motorista de um autocarro escolar disse às 51 crianças que levava no autocarro escolar que conduzia nos subúrbios de Milão, ameaçando matar toda a gente, incendiando o veículo. Um dos rapazes a bordo chamou a polícia, que bloquearam a estrada e as crianças conseguiram sair do veículo.

Ainda assim, o motorista incendiou o autocarro - tinha levado galões de gasolina para espalhar no interior e fazer com que as chamas consumissem rapidamente o veículo, diz o jornal Corriere della Sera. As crianças contaram que o condutor tinha ameaçado regá-las também com gasolina e deitar-lhes fogo.

“Ele gritou: ‘Parem as mortes no mar. Vou fazer um massacre'”, disse Marco Palmieri, porta-voz da polícia milanesas, citando o motorista depois de ser detido.

A polícia identificou o motorista do autocarro como Ousseynou Sy, um italiano de origem senegalesa, de 47 anos. Tudo isto aconteceu numa estada provincial na zona de San Donato Milanese, diz o Corriere.

Palmieri disse que algumas crianças foram levadas para o hospital como medida de prevenção, devido a alguns hematomas e ao facto de algumas crianças se encontrarem em estado de choque. Ainda assim, nenhuma sofreu lesões graves.

Um professor que se encontrava com as crianças disse à agência noticiosa Ansa que o motorista afirmou que quereria chegar à pista do aeroporto de Linate, em Milão. Uma menina garantiu também que o condutor do autocarro culpava Matteo Salvini, ministro do Interior e vice-primeiro-ministro italiano, e Luigi Di Maio, o outro vice-primeiro-ministro, pelas mortes de migrantes africanos no mar Mediterrâneo.

As Nações Unidas estimam que 2297 migrantes terão morrido ou desaparecido no Mediterrâneo em 2018 ao tentarem chegar à Europa.

O Governo italiano fechou os seus portos a embarcações de organizações não-governamentais que resgatam migrantes na costa líbia. Salvini afirma que essa medida ajuda a reduzir as mortes porque, argumenta, há menos pessoas no mar. Grupos de defesa dos direitos humanos contestam o argumento do primeiro-ministro italiano, afirmando que, agora que há menos barcos no mar, há mais pessoas a morrerem.