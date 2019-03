Goût de France, um dia para comer à francesa em 150 países, Portugal incluído

Esta quinta-feira, o jantar volta a ser “à francesa”. Cinco mil chefs, de 150 países, responderam à chamada do Goût de France, evento organizado anualmente pelo Governo francês, e vão celebrar “a vitalidade da cozinha francesa” com um menu especial, inspirado nos seus produtos, técnicas e filosofia.

Em Portugal, são 45 os restaurantes aderentes. Desde espaços galardoados com estrelas Michelin, como o Il Gallo d’Oro (de Benoît Sinthon, no Funchal) ou o Alma (de Henrique Sá Pessoa, em Lisboa), até pequenos bistrôs, restaurantes das escolas de hotelaria ou projectos gastronómicos de cariz social, como a Cozinha Popular da Mouraria (em Lisboa).

Foto DR

Além dos menus criados pelos diferentes restaurantes, estão agendadas outras iniciativas em Portugal: há um jantar na embaixada francesa a 22 de Março, uma “degustação francófona” no dia 23, integrada na Festa da Francofonia em Portugal, e sessões de show cooking com os dois chefs convidados, Christian Etienne (uma estrela Michelin) e Christina Peyre, que estão em Portugal a promover a cozinha da Provença.

A região foi escolhida pela organização como destino gastronómico da quinta edição do evento, num pontapé de saída para o MPG2019, um evento promovido pela primeira vez pelo distrito de Bouches-du-Rhône e que até ao final do ano vai “homenagear os sabores tradicionais, as receitas e os produtos dos agricultores locais e dos produtores de vinho” da região numa série de iniciativas.

Fotogaleria

Procurando responder às tendências actuais, este ano o Goût de France tem como tema o “desenvolvimento sustentável através de uma gastronomia responsável e o empenho dos chefs na preservação do planeta”. Parte dos lucros angariados durante a noite vão ser doados à fundação No More Plastic, que luta pela diminuição da utilização do plástico e pela protecção dos oceanos.

Restaurantes portugueses no Goût de France 2019 Açores - Anfiteatro (Ponta Delgada) Alentejo - Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre - A Fábrica - (Portalegre)

- Origens (Évora) Algarve - La Villa (Vilamoura)

- Le Rendez-Vous (Vilamoura)

- Atlântico (Porches, Armação de Pera)

- Henrique Leis (Loulé) Centro - Escola de Hotelaria e Turismo de Caldas da Rainha - Restaurante Pedagógico Ferreira da Silva (Caldas da Rainha)

- Salpoente (Aveiro)

- Arcadas (Coimbra) Grande Lisboa - Miguel Laffan at Atlântico (Estoril)

- Restaurante Descobertas - Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril (Estoril)

- Restaurante Gourmet (Cascais)

- AdLib (Lisboa)

- Akla (Lisboa)

- Alma (Lisboa)

- Audrey’s (Lisboa)

- Bistro Edelweiss (Lisboa)

- BouBou’s (Lisboa)

- Chipie la Galette (Lisboa)

- Cozinha Popular da Mouraria – Escola (Lisboa)

- Flor de Lis (Lisboa)

- Guarda-Mor (Lisboa)

- Jncquoi (Lisboa)

- Kais (Lisboa)

- Laure Sevigne - Augusto Lisboa (Lisboa)

- Le Bar à Crêpes (Lisboa)

- Legaaal (Lisboa)

- Paralelo45 (Lisboa)

- River Lounge (Lisboa)

- Tasca do Francês (Lisboa)

- Transept (Lisboa) Grande Porto - Antiqvvm (Porto)

- Astória (Porto)

- Casario (Porto)

- Le Monumental Palace Porto : Monumental Restaurant – Monumental Brasserie (Porto)

- Somos– Restaurante & Lounge (Porto)

- Tapa Bento São Bento (Porto)

- Cheddar Grill & Fondue (Matosinhos) Madeira - Il Gallo d’Oro (Funchal)

- The Beresford – Quinta Jardins do Lago (Funchal)

- The Dining Room - Quinta da Casa Branca Hotel (Funchal) Norte - Le Babachris (Guimarães)

- Restaurante Santiago - Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo (Viana do Castelo)

- Vintage - Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego (Lamego)