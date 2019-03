IRS. Quer ajudar os bombeiros ou ao grupo de teatro perto de si? A lista de entidades já está disponível

A lista de entidades que podem beneficiar de 0,5% da consignação do IRS de cada contribuinte está cada vez mais extensa, agregando este ano 4034 entidades. Apesar da dificuldade de consulta, o aumento da lista é positivo porque agrega entidades que são mais próximas dos contribuintes, como bombeiros, grupos de teatro, ou associações de apoio a crianças ou deficientes.

A lista integral já está disponível, no Portal das Finanças, neste link (só precisa de carregar na lupa de pesquisa) e depois inserir, no momento em que preencher ou submeter a declaração de IRS, o número de contribuinte correspondente a uma ou várias entidades que pretende apoiar. Ao destinar 0,5% do IRS paga a entidades com fins sociais não está a pagar mais, mas apenas a “desviar” essa percentagem do Estado para outras organizações.

No e-fatura também já estão entretanto disponíveis as despesas de saúde, comunicadas por hospitais ou centros de saúde (taxas moderadoras), bem como as despesas de educação (como propinas), e outras (juros de empréstimos à habitação ou algumas rendas pagas).Os valores que aparecem associados ao número de identificação fiscal (NIF) de cada contribuinte ou dependente podem ser alterados, desde que existamos respectivos comprovativos.

A consulta das despesas entradas também é importantes porque eventuais reclamações associadas a despesas gerais e familiares e as despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de factura. O prazo para estas reclamações, a fazer via portal das finanças, termina dentro de 11 dias, a 31 de Março.

A entrega das declarações começa este ano a 1 de Abril e prolonga-se até 30 de Junho, um prazo mais alargado este ano. Para quem o vai fazer pela primeira vez encontra aqui um pequeno guia.