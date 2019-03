Sporting vence Benfica no arranque da fase final da Liga

Começou com um derby a fase final do campeonato português de andebol e com uma vitória do Sporting. No pavilhão João Rocha, os “leões” bateram o Benfica por 29-22, na 1.ª jornada.

Os dois rivais de Lisboa entraram neste encontro separados por um ponto, com os anfitriões a revelarem-se superiores desde os instantes iniciais, atingindo o intervalo com uma vantagem de quatro golos (13-9).

No segundo tempo, o Benfica nunca conseguiu aproximar-se na discussão do resultado e, nos derradeiros instantes, obrigado a correr maiores riscos, permitiu que os “leões” - que tiveram em Valentin Ghionea, com sete golos, o melhor marcador - alargassem mais a vantagem e se impusessem com conforto (29-22).

No Porto, a equipa da casa triunfou de forma ainda mais folgada sobre o Belenenses (34-17). No Dragão Caixa, o FC Porto rapidamente acelerou para 4-1 e, apesar de uma resposta dos lisboetas, fechou a primeira parte com 18-11 no marcador.

O fosso foi-se alargando no segundo tempo, com Yoan Blanco e Miguel Alves, autores de seis golos cada, a projectarem os “dragões” para uma vitória tranquila.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 42 pontos e ocupa a liderança do campeonato em igualdade com o FC Porto. Já o Benfica mantém o terceiro lugar, com 37 pontos.