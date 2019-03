Seis adeptos do Inter Milão condenados a pena de prisão

Seis adeptos do Inter de Milão foram condenados, nesta quarta-feira, a pena de prisão. As penas variam entre os 22 e os 44 meses e advêm dos confrontos com apoiantes do Nápoles, que levaram à morte de um adepto, em Dezembro.

Os resultados da investigação policial indicam que a morte de Daniele Belardinelli, o adepto de 35 anos, do Inter, foi causada por um atropelamento no exterior do Estádio San Siro, durante os desacatos.

As autoridades afirmaram que os confrontos de 26 de Dezembro de 2018 foram planeados pelos adeptos da equipa de Milão, sendo que há ainda investigações a decorrer para identificar outros envolvidos, assim como os veículos usados.

O encontro de 26 de Dezembro, que ficou ainda marcado por cânticos racistas tendo como alvo o defesa napolitano Kalidou Koulibaly, custou ao Inter de Milão ter de disputar dois jogos à porta fechada, em Janeiro.