Ronda de Elite arranca com hat-trick de Pedro Neto

A selecção portuguesa começou da melhor maneira a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de sub-19, ao vencer, esta quarta-feira, o Chipre, por 3-0, com um “hat-trick” de Pedro Neto. A qualidade do extremo que alinha nos italianos da Lazio sobressaiu em vários momentos, numa partida em que Portugal foi claramente superior frente a uma abnegada selecção cipriota.

O jovem que se transferiu do Sp. Braga para Itália na época passada marcou aos 53’, 68’ (g.p.) e 77’, materializando uma vitória que dá a liderança a Portugal no Grupo 6 de qualificação para o Europeu sub-19, que terá lugar na Arménia, de 14 a 27 de Julho.

Um triunfo natural da equipa portuguesa, que realizou uma primeira parte “morna”, valendo a inspiração de Pedro Neto no segundo tempo. Depois de algumas iniciativas de Rafael Camacho, um remate cruzado de Pedro Neto, a abrir a segunda parte, foi o prenúncio do que aconteceria. Pouco depois, o extremo inaugurava o marcador.

O segundo surgiu de penálti, depois de Ramos ter sido derrubado por Shelis. Neto consumou o hat-trick e foi substituído. A selecção defronta, no sábado, a Turquia, em Paços de Ferreira, três dias antes do compromisso com a Escócia, no Bessa. Escócia que derrotou a Turquia, por 3-1, em Felgueiras.