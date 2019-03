PSP e GNR são contra a venda de álcool nos estádios

Não é uma questão de a bebida ter mais ou menos álcool - é por ter. Por isso, a PSP e a GNR discordam da possibilidade de se passar a vender bebidas alcoólicas nos estádios. Foi isso que assumiram nesta quarta-feira ao início da tarde no Parlamento, numa audição do grupo de trabalho do Desporto no âmbito da discussão da proposta do Governo sobre o novo regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos.

“É importante que não haja um volte-face. A PSP está claramente contra a possibilidade de se fazer a venda de álcool nos estádios. É uma falsa questão a do alto ou baixo teor; desde que tenha álcool altera o indivíduo”, apontou o superintendente Neto Gouveia, da PSP, assim que foi questionado pelos deputados.

Já o tenente-general Pires da Silva, da GNR, começou por ignorar a questão, mas na segunda volta das perguntas dos deputados teve que acabar por assumir a posição daquela força de segurança dizendo, sucintamente, que a GNR é “contrária ao uso do álcool” nos estádios.

A proposta de lei do Governo não prevê que se possa voltar a vender bebidas alcoólicas nos estádios. Mantém, aliás, a proibição de venda admitindo, porém, o consumo em zonas específicas para tal - como é o caso das chamadas zonas VIP -, mas o assunto foi colocado em cima da mesa pelo Sporting, que no parecer que enviou ao Parlamento (no âmbito da consulta no processo legislativo) defendeu que deve ser revista a limitação da venda, e que se deveria permitir a venda de cerveja, seguindo os exemplos da Bundesliga e da Premier League.

Não foi, porém, apresentada qualquer proposta de alteração ao diploma do Governo nesse sentido, nem essa intenção parece estar no horizonte dos partidos.

"Um retrocesso civilizacional"

“Somos totalmente contra a liberalização. É uma regressão, um retrocesso civilizacional. O desporto deve estar associado a comportamentos que não são de risco”, haveria de vincar o também superintendente Luís Elias, da PSP, que apontou a “incoerência total” do cenário de “não se deixar entrar adeptos sob efeito do álcool e depois poder vendê-lo no interior do estádio”. E defendeu que seria até preferível “tirar o álcool das zonas VIP”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O superintendente argumentou que “medicamente está provado que o excesso de álcool ou drogas pode ser incentivador de actos violentos”. Seria, portanto, “perigoso” voltar atrás. Numa altura em que se agravam as penalizações à condução sob efeito do álcool e o consumo feito por menores, e não se permite a entrada de adeptos alcoolizados, a liberalização seria uma incoerência total, acrescentou.

Posição bem diferente tem a Associação de Directores de Segurança de Portugal (ADSP), que defendeu perante os deputados que o actual cenário “cria uma situação discriminatória”, já que “nas áreas VIP e outras definidas pode ser consumido álcool”. “Temos adeptos de primeira e segunda – se tiverem dinheiro compram bilhete para área onde se consome álcool; se não tiverem vão para as outras”, descreveu um responsável da ADSP.

“O consumo de bebidas de baixo teor, como a cerveja, faz com que os adeptos venham para dentro dos estádios mais cedo em vez de ficarem nas roulotes a beber. E o consumo nunca será o mesmo porque o preço não é o das roulotes; será mais moderado e não teremos os problemas de segurança que temos hoje no exterior”, afirmou um dirigente da associação, vincando, no entanto, que "os limites [para a venda] têm que ser muito bem definidos”. “Não gostávamos que fosse totalmente posta de parte a questão”, concluiu.