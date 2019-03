Belenenses SAD vence o Troféu Ibérico

O Belenenses SAD conquistou nesta quarta-feira a 24.ª edição do Troféu Ibérico, de carácter particular, ao vencer por 1-0 o Badajoz, da II Divisão B espanhola, graças a um golo de Matija Ljujic.

Em Badajoz, e com um “onze” sem vários habituais titulares, os “azuis” alcançaram o triunfo com um tento do médio sérvio, aos 23 minutos, num livre directo. O sétimo classificado da I Liga teve de jogar mais de uma hora reduzido a dez elementos, na sequência da expulsão de Kikas, aos 29 minutos.

O Belenenses é a quarta equipa portuguesa a vencer este troféu de carácter particular, depois de Sporting, em 1967 e 1970, Benfica, em 1969 e 1973, e Vit. Setúbal, em 1968 e 1974.