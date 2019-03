Stranger Things antecipa a chegada do Verão e da adolescência no novo trailer

É uma das estreias mais aguardadas do ano e um dos fenómenos dos últimos dois: a terceira temporada de Stranger Things chega a 4 de Julho, como o Netflix anunciou nas primeiras horas de 2019, e agora tem um trailer que, como é típico dos thrillers, era também há muito esperado pelos seus seguidores.

Com os pés bem fincados no mercado da nostalgia e apologista do estilo de histórias que fizeram uma parte da cultura popular dos anos 1980, Stranger Things surge com a garantia: “já não somos miúdos”. O som é dos The Who e a música é Baba O'Riley.

Do cenário do Halloween em que Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) se apresentaram ao mundo em 2016, a acção passa-se para o Dia da Independência na sua pequena cidade de Hawkins, a comprar revistas e a passear pelo centro comercial, mas também a enfrentar os monstros da pré-adolescência e do Upside Down.

A estreia mundial será a 4 de Julho, feriado nos EUA, e o ano é 1985.