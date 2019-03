DiCaprio, Pitt, Sharon Tate e Bruce Lee: está aí o teaser do novo Tarantino

Quentin Tarantino tinha sete anos em 1969, ano em que se desenrola a acção de Era uma vez...em Hollywood (Once upon a time in Hollywood), o seu nono filme. É o primeiro que faz sem o envolvimento de Harvey Weinstein, entretanto escorraçado de Hollywood, e para a Columbia Pictures. O primeiro teaser saiu esta quarta-feira e mostra Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, que interpretam, respectivamente, o actor de televisão Rick Dalton e o seu duplo Cliff Booth, numa reportagem a preto-e-branco sobre o que torna certo um stunt man. No filme, Rick e Cliff tentam navegar uma Hollywood que já não é aquela que conheceram.

Também vemos Mike Moh a fazer de Bruce Lee, que na altura, tal como a personagem de Dalton, era um actor de televisão, e, especialmente, Margot Robbie como Sharon Tate. Foi o Verão em que a actriz de Por Favor não Me Mordam o Pescoço (Roman Polanski, 1967) foi cruelmente assassinada pela família Manson. Foi o Verão, o de Charles Manson, que acabou com a era hippie.

Brad Pitt e Leonardo Di Caprio no poster do filme Margot Robbie como Sharon Tate no poster do filme Fotogaleria

Além destes nomes, o elenco de Era uma vez...em Hollywood conta também com Al Pacino, com o recentemente falecido Luke Perry, com Dakota Fanning, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Lena Dunham, Rumer Willis, Tim Roth, James Marsden, James Remar, Michael Madsen ou Bruce Dern. Este último substituiu Burt Reynolds, que morreu em Setembro, e há rumores sobre a relação entre Dalton e Booth ser livremente inspirada pela relação entre Reynolds e Hal Needham, o seu duplo que acabaria por realizar filmes como Smokey and the Bandit ou Hooper.

O filme tem estreia marcada em Portugal a 8 de Agosto e prevê-se que será, se ficar acabado a tempo, mostrado na edição de 2019 do Festival de Cannes, onde há 25 anos o realizador arrecadou a Palma de Ouro por Pulp Fiction.