Nutricionistas querem portugueses mais próximos da dieta mediterrânica

É importante que os portugueses regressem à dieta mediterrânica. Quem o diz é Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, referindo que estes se têm afastado desta dieta que é melhor para ter um estilo de vida saudável e com baixo impacto ambiental. “Iremos conseguir ser capazes de dar este pequeno grande passo, até porque nós temos uma tradição alimentar que é isto mesmo – saudável e sustentável –, que é a dieta mediterrânica. Cada vez mais nos afastamos deste padrão alimentar que é saudável e que temos de reabilitar”, defende, a propósito do congresso destes especialistas, que arranca na quinta-feira na Culturgest, em Lisboa.

Neste encontro vão estar em discussão não só os padrões alimentares sustentáveis, mas também a forma como as empresas no sector direccionam a escolha do consumidor e a criação de espaços com ofertas alimentares saudáveis.

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas reconhece que a preocupação dos portugueses em escolher uma alimentação amiga do ambiente tem vindo a aumentar, apesar de ainda “não ser muito expressiva”. No entanto “claramente, cada vez mais se fala numa dieta que seja saudável e em simultâneo que seja sustentável, porque não se pode separar a dualidade deste conceito”, diz.

Alexandra Bento defende que não se deve retirar qualquer alimento da dieta e sublinha: “Poderemos ser tentados a dizer que uma alimentação vegan seria uma alimentação mais sustentável, ela até pode ter menor impacto ambiental, que tem, mas não segue este desiderato de ser ao mesmo tempo saudável e sustentável.”

Para ser saudável e sustentável “é necessário ter sapiência para conseguir que seja equilibrada e aí é necessário recorrer ao nutricionista para que ele possa aconselhar, sobretudo se estivermos a falar em crianças”, alerta.

Com a opção vegan ​“temos resolvida a questão do menor impacto ambiental, mas podemos não ter resolvida a questão do equilíbrio nutricional”, sublinha. A responsável considera ainda que para a alimentação ser saudável e sustentável tem de ser culturalmente aceite, ser nutricionalmente adequada e ser acessível do ponto de vista económico.

“Teremos de caminhar no sentido de aumentar [o consumo de] alimentos de origem vegetal, com redução dos alimentos que têm um conteúdo proteico elevado, ou seja aumentar a quantidade de alimentos de proveniência vegetal e diminuir os de proveniência animal e, em simultâneo, consumir alimentos que são de maior proximidade, escolher o que é local e sazonal”, aconselha.

Alexandra Bento defende também que “é preciso criar ambientes que sejam mais salutogénicos, que promovem a oportunidade de cada indivíduo desenvolver uma vida saudável”. “Queremos que os portugueses vivam num ambiente que facilmente acedam a alimentos que são saudáveis”, reforça a responsável, frisando que a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a alertar o Governo para promover a criação deste tipo de espaços.

“Os portugueses não vivem num vácuo, não vivem num ambiente que é isento de más ofertas, por isso, temos de criar ambientes que sejam facilitadores de boas ofertas alimentares, com alimentos que tenham baixo valor calórico”, frisa.

Sobre a retirada de alimentos da dieta por opção, a especialista defende que essa pode ser uma escolha se a pessoa não tiver problemas de saúde, de intolerância ou alergia. “A nossa alimentação é mais saudável se tivermos uma grande panóplia de alimentos. Não devemos retirar o leite se não tivermos qualquer problema em relação às proteínas do leite de vaca ou à lactose, nem os alimentos com glúten se não tivermos doença celíaca ou sensibilidade” a este nutriente, justifica. “Esta contra-informação em relação ao que é o supostamente saudável em nada beneficia a saúde das pessoas”, conclui.