Diana ou Arthur? Os britânicos já estão a apostar no nome do bebé de Harry e Meghan

Como se vai chamar o bebé de Harry e Meghan? Os britânicos estão já a apostar no nome que os duques de Sussex vão escolher para baptizar o filho. Mas não só, também apostam no sexo, peso, data e local de nascimento da criança.

Contudo, uma das apostas mais populares é para o nome. Para menino, Arthur é o nome mais votado nas casas de apostas. Para menina, a aposta recai sobre Diana, numa clara homenagem à mãe do príncipe Harry.

“Diana é favorita de 10/1, sem grandes surpresas”, revela Rupert Adams, porta-voz da casa de apostas William Hill. Embora também Victoria, numa homenagem à rainha e imperatriz do século XIX. “As pessoas gostam muito”, acrescenta.

O neto da rainha Isabel II casou com a ex-actriz norte-americana em Maio passado e em Outubro anunciaram que esperavam o seu primeiro filho para esta Primavera. Em Janeiro, Meghan confessou, numa visita do casal, que estava grávida de seis meses e que o casal não sabia o sexo do bebé.

Quanto ao sexo da criança, na William Hill as probabilidades são de 8/11 para que seja uma rapariga. Na Betfair, as probabilidades diminuíram para que seja uma menina, mas se for o nome favorito é Diana em 5/1, informa Katie Baylis, assessora de imprensa da Betfair.

Nesta empresa de apostas online, outra possibilidade para o nome da criança é Alice, que também já estava entre os preferidos para o terceiro filho de WIlliam e Kate que acabou por nascer rapaz, a quem deram o nome de Louis – o menino tomou o lugar de Harry na linha de sucessão, fazendo o tio passar para sexta posição.

“Os apostadores sentem que em algum momento haverá uma Alice na família real e, por isso, também temos muito interesse nesse nome”, justifica Katie Baylis. Recorde-se que a mãe do avô de William e Harry chamava-se Alice

Quanto aos nomes masculinos, na Betfair a aposta é também para Arthur. Seguem-se Alice, Victoria, Grace, James e Edward. Diana e Arthur também estão entre os favoritos de outras casas de apostas.

Comparativamente a William e Kate, as apostas sobre o filho de Harry e Meghan são significativamente maiores nesta fase, informa Rupert Adams. “São 30% mais. Em termos reais, isso é imenso”, acrescenta.