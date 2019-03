Novo centro de investigação para a agricultura de precisão em Vila Real

Em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) o centro alemão Fraunhofer vai inaugurar um novo centro de investigação na área da agricultura de precisão e gestão da água. Estas novas instalações irão ter lugar no distrito de Vila Real e vão ser apresentadas na próxima quinta-feira no âmbito das celebrações do 33.º aniversário da UTAD.

“A UTAD vai-se inserir numa rede de conhecimento de dimensão internacional e numa área em que a universidade tem competências reconhecidas, que é a agricultura, mas respondendo aos novos desafios societais que é a ligação às novas tecnologias”, afirmou esta terça-feira o reitor António Fontaínhas Fernandes. A academia transmontana assinala na próxima sexta-feira mais de três décadas de ensino, mas a celebração tem início no dia anterior, na quinta-feira, com a apresentação do novo centro Fraunhofer em Portugal, numa iniciativa que deverá contar com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O novo centro, especialmente voltado para as áreas do vinho e da vinha, vai ficar instalado no Regia-Douro Park, em Vila Real, no âmbito de uma parceria com a UTAD, e representa um “avanço notável na afirmação internacional” da universidade. O reitor da instituição afirmou que, naquele centro, desenvolver-se-á investigação de “acordo com os interesses do tecido empresarial”, neste caso com destaque para as empresas do Douro. Deu ainda como exemplos a adaptação às alterações climáticas, o uso eficiente da água, a viticultura inteligente, entre outros domínios, com o objectivo de “contribuir para uma maior sustentabilidade do território”.

A Fraunhofer-Gesellschaft é a maior organização de investigação aplicada na Europa, tem uma equipa de cerca de 25.000 pessoas distribuídas em mais de 80 centros de investigação no mundo, incluindo 69 institutos na Alemanha. A empresa instalou em 2009 um centro de investigação no Porto que surgiu de uma parceria entre a Sociedade Fraunhofer, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Universidade do Porto.

Um aniversário celebrado com jornadas científicas

A sessão de apresentação do centro está integrada nas Jornadas PERIN 2019 +Ciência + Europa que decorrem entre os meses de Março e Abril. Estas jornadas visam apresentar a Rede de Inovação e Investigação de Portugal na Europa (PERIN – Portugal in Europe Research and Innovation Network) que tem como missão reforçar e duplicar a participação de Portugal no próximo programa-quadro europeu de investigação e inovação denominado de Horizonte Europa. As jornadas científicas europeias, que irão ter sessões por todo o país, pretendem também facilitar a concretização da Estratégia de Inovação para Portugal 2018-2030.

As iniciativas no âmbito das Jornadas PERIN 2019, contarão sempre com a participação do ministro Manuel Heitor, e consistem em workshops subordinados a diversas áreas prioritárias na promoção das actividades de investigação e desenvolvimento em Portugal, tais como: saúde, inteligência artificial, tecnologias de produção e agro-alimentar.

Ainda dentro do programa das celebrações do aniversário da UTAD, realiza-se na próxima quinta-feira, o evento Radical #6 com a conferência de Alfons Cornella, consultor espanhol e escritor de artigos sobre ciência, tecnologia e inovação, nomeada de “O radical é normal: reinventando os humanos”. A sessão irá abordar as novas tendências tecnológicas e sociais e será também o palco para a apresentação do seu novo livro “Educar humanos num mundo de máquinas inteligentes”.

O comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, irá também fazer parte das celebrações, na próxima sexta-feira, através de reuniões com autarcas, empresários e elementos da academia com o “objectivo de perspectivar o futuro quadro comunitário”. Durante essa tarde, ocorrerá também a sessão solene do aniversário cuja oração de sapiência será proferida precisamente pelo comissário europeu. Nesse mesmo dia irá ser realizada uma “caminhada sustentável” no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob o lema “Uma eco-universidade para o futuro”.

As comemorações do 33º. aniversário terminam no dia 22 de Março com a realização do evento [email protected] 2019. Esse dia será preenchido por diversas actividades voltadas para a consagração da biodiversidade dentro e fora do campus da universidade transmontana. De entre as múltiplas iniciativas destaca-se a plantação de 3.000 árvores no Parque Natural do Alvão (PNA), situado entre os concelhos de Mondim de Basto e Vila Real.