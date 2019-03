Há mais uma super-Lua esta noite – e é a última do ano

Se olhar para o céu na noite desta quarta para quinta-feira, poderá ver a terceira e última super-Lua do ano, que fará com que a Lua aparente estar maior e mais brilhante do que o normal. Este fenómeno acontece porque a fase de Lua Cheia coincide com o perigeu, o momento em que o satélite está mais próximo da Terra. A próxima super-Lua só acontecerá quase daqui a um ano, a 9 de Março de 2020.

O ponto máximo desta Lua Cheia acontecerá à 1h43, mas a altura ideal para ver a super-Lua no seu esplendor é quando a Lua surge no horizonte, o que acontecerá pelas 18h17 de quarta-feira em Lisboa e pelas 18h13 no Porto (e ainda às 18h53 no Funchal e 18h27 em Ponta Delgada).

Isto porque a Lua, quando observada no horizonte, aparenta ser 5% maior do que o normal – este efeito é mera ilusão de óptica e desaparece quando a Lua sobe no céu, explica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). Sendo a meteorologia favorável – tudo indica que sim – e não existindo nuvens a obstruir a vista, o ideal é olhar-se a Nordeste para o horizonte. Segundo o OAL, o satélite natural da Terra estará 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual.

No momento em que estará mais próxima da Terra, a Lua ficará a pouco mais de 359 mil quilómetros do nosso planeta (a distância média da Lua à Terra é de 384 mil quilómetros). Como o perigeu aconteceu a 19 de Março, a fase de Lua Cheia e o momento de perigeu têm um desfasamento de 29 horas e 56 minutos. Na super-Lua do mês passado, o desfasamento era menor (seis horas e 51 minutos), sendo mais favorável para observação.

O fenómeno de super-Lua acontece quando a fase de Lua Cheia coincide com o perigeu, o ponto de órbita da Lua em que se encontra mais próxima da Terra. Essa proximidade acontece porque a órbita da Lua não é cíclica, mas sim elíptica (tal como a dos planetas), o que faz com que haja alturas em que a Lua esteja mais longe da Terra e outras em que está mais perto.

A super-Lua desta quarta-feira coincide com o Equinócio da Primavera, que acontece às 21h58 (altura do ano em que a noite e o dia têm, em teoria, a mesma duração) e marca o início da Primavera no hemisfério Norte.

As super-Luas não são um fenómeno inédito, podendo acontecer várias vezes por ano. Este ano tem um total de três super-Luas: além da desta terça-feira, houve uma a 21 de Janeiro (que coincidiu com um eclipse total) e outra a 19 de Fevereiro, a maior do ano. No ano passado houve duas super-Luas: uma a 2 de Janeiro e outra a 31 de Janeiro. Já em 2017, o fenómeno aconteceu uma única vez e no ano anterior, em 2016, o céu foi preenchido por uma super-Lua como já não se via há 68 anos.