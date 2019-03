Há 7500 euros para as melhores fotografias do Porto

Estão abertas as candidaturas para a primeira edição do Concurso Fotográfico sobre o Porto, uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto que visa promover a participação de cidadãos na “captação de imagens inéditas da cidade”. Os candidatos podem concorrer até 19 de Abril e há um prémio de 2500 euros para cada uma das três melhores fotografias.

O desafio do município é simples: os participantes devem fotografar momentos que “comuniquem a cidade” e “questionem a sua realidade sob ângulos e perspectivas diferenciadoras”. Além do prémio monetário dirigido aos três vencedores, o júri, composto pelo designer Eduardo Aires, os fotógrafos Alexandre Delmar e Miguel Nogueira e pelas arquitectas Andreia Garcia e Catarina Magalhães, deverá escolher outros candidatos que verão as suas fotografias publicadas num livro.

Cada participante deve enviar, no máximo, três fotografias originais e que não tenham sido submetidas, premiadas ou editadas anteriormente para outros concursos ou projectos. Não é, ainda, permitida a manipulação digital das fotografias, exceptuando ajustes de enquadramento, cor, luminosidade e contraste.

O concurso está aberto a fotógrafos, profissionais ou amadores, de todas as nacionalidades. As imagens candidatas devem ser enviadas para [email protected], com os ficheiros em RGB, no caso de fotografias a cor, ou em grayscale, no caso de imagens a preto e branco. O regulamento completo pode ser consultado aqui.