Não tens dinheiro para pagar a renda da casa em Lisboa? Então és enxotado para fora da cidade. Não tens dinheiro para limpar o teu terreno todos os anos? Então terás que o vender ao preço da chuva.

Esta é a lógica oficial. Isto é o que acontece aos desprotegidos da sociedade. Li, com estupefacção, a entrevista que o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais concedeu ao PÚBLICO no dia 14 do corrente mês e senti necessidade de voltar ao tema da limpeza das matas.

O espaço florestal gera externalidades positivas sobre a qualidade do ar, recarga dos aquíferos e conservação da biodiversidade, de que a sociedade beneficia. O Estado não pode sacudir a água do capote e tem obrigação de apoiar os pequenos e médios proprietários cofinanciando a sua gestão e disponibilizando brigadas de limpeza.

Com a pressão que tem havido, o custo da mão-de-obra tem subido e o preço da madeira de árvores cortadas à pressa tem descido. A conjuntura aconselha a venda de propriedades? Pode aconselhar a compra para os poderosos.

Carlos Garrido, Almada

Dar com uma mão e tirar com a outra

Nos termos do art.° 20.° da nossa Constituição, “a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais...não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”. Neste caso é concedido apoio judiciário ao requerente, atribuindo-lhe um advogado (defensor oficioso).

Na edição do PÚBLICO de 10 de Março, o grande destaque da capa é: "Estado retém 33% da indemnização nos casos com apoio judiciário". Nas páginas interiores leio que se trata de uma proposta que poderá não ser aprovada. Rejeito em absoluto esta intenção do Governo, pois no caso das pessoas singulares essas indemnizações correspondem a legítimos direitos que deste modo seriam amputados. A concretizar-se esta medida, ela corresponderia a dar com uma mão o que se tira com a outra... aos pobres!

Luís Filipe Barroso, Lisboa

Lídia Pereira

A jovem e promissora futura deputada do PSD ao PE assume ao PÚBLICO que é a favor do casamento homossexual, mas que tem reservas quanto ao aborto e à eutanásia. Era expectável, tendo em conta a experiência da programática presidente da Juventude Popular Europeia, que fosse mais determinada em assuntos que interessam aos eleitores.

Será que não terá mesmo opinião formada ou não lhe convirá manifestá-la? Uma coisa já é certa, podemos contar com a sua forma de entaramelar.

Eliseu Gomes, Rio de Mouro