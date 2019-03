Presidente do Cazaquistão demite-se ao fim de 30 anos no poder

Nursultan Nazarbayev anunciou esta terça-feira, através de um comunicado televisivo, que vai abandonar a presidência do Cazaquistão, ao fim de quase três décadas no cargo.

Segundo a RT, o líder do senado Kassym-Jomart Tokayev irá assumir o posto interinamente, até à eleição de um novo Presidente.

Nazarbayev irá manter-se à frente do conselho de segurança do Cazaquistão e do seu partido, o Nur Otan.

O chefe de Estado demissionário exerceu o cargo de primeiro-ministro da antiga república socialista soviética cazaque entre 1984 e 1989. Em 1990 assumiu a presidência, na sequência da independência do Cazaquistão, após a implosão da União Soviética.

Foi reeleito em 2015, já depois de alterações constitucionais, com 98% dos votos.