Polícia brasileira deteve adolescente envolvido no ataque em escola de São Paulo

A polícia brasileira deteve na manhã desta terça-feira um adolescente de 17 anos por suspeita de ajudar a planear o massacre dentro de uma escola na cidade brasileira de Suzano, que terminou com dez mortos.

Na última quinta-feira, o adolescente, que não foi identificado, apresentou-se à justiça, negou a participação no crime e foi liberado.

As investigações, porém, mostraram que conversou e trocou mensagens com os dois responsáveis pelo massacre, Guilherme Taucci, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. As mensagens foram sobre o planeamento do ataque à escola.

No crime, ocorrido na quarta-feira de manhã na escola Raul Brasil, em Suzano, na grande São Paulo, morreram oito pessoas, mais os dois atacantes.