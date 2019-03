Ataque numa escola norueguesa deixa professor e funcionários feridos

Um homem armado com uma arma branca provocou nesta terça-feira quatro feridos em Oslo, capital da Noruega. As vítimas, um professor e três funcionários da Brynseng School, estão a ser assistidas no hospital local, devido a ferimentos ligeiros.

As autoridades norueguesas já detiveram o suspeito, um antigo aluno da Brynseng School, revela o Independent.

Para já, a polícia da Noruega não adianta quais terão sido as motivações do ataque.