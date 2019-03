Acessos da A5 a Oeiras renovados com dois milhões de euros

Os acessos à Auto-estrada 5 (A5), da Costa do Estoril, em Oeiras, serão alvo de uma empreitada de renovação que decorrerá em duas fases, até 18 de Novembro, informou esta terça-feira a empresa em comunicado.

De acordo com a Brisa, concessionária da auto-estrada, esta terça-feira terão início os trabalhos de prolongamento da via de aceleração do ramo de acesso da A5, no sentido Cascais - Lisboa, “criando assim uma quarta via até perto da área de serviço de Oeiras”.

Esta primeira fase deverá estar concluída até 18 de Julho. Durante estes meses será feito um desvio temporário das três vias existentes no sentido Cascais - Lisboa, que se vão manter permanentemente em serviço com sinalização da nova configuração.

A empresa não adiantou ainda quando terá início a segunda fase dos trabalhos no sentido Lisboa - Cascais para reformulação da barreira de portagem do nó de Oeiras, que serve a saída para Cacém e Porto Salvo, com o objectivo de melhorar os acessos aos centros empresariais do concelho de Oeiras, mas acrescentou que os trabalhos decorrerão “principalmente no período nocturno ou, em alternativa, aos fins-de-semana”.

Esta segunda fase da empreitada irá permitir “criar vias específicas”, incluindo uma de Via Verde para o Taguspark.