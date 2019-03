Ao primeiro festival de ostras de Aveiro só se chega de barco

O Festival das Ostras estreia-se em Aveiro, organizado por um produtor local, a Ostraveiro, mas com mais quatro convidados de outros pontos do país. O festim está marcado para 23 de Março, sábado, das 16h às 20h, e em local especial, na Marinha Passagem, antigo espaço de produção de sal, que agora, além de se dedicar à produção de ostras ou salicórnia, é também uma atracção turística. E, para mais, só acessível de barco.

O novo festival, que abre o seu cenário até um máximo de 90 comensais, pretende “promover esta iguaria”, informam em comunicado, prometendo-se dar a provar dez tipos de ostras em harmonia com vinhos da Quinta Maria Izabel, do Douro e espumante Caves São João. O custo por pessoa é de 35 euros.

O programa inclui ainda cozinha ao vivo, com a “demonstração de diferentes formas de preparar o molusco”.

A organizadora Ostraveiro convidou para o evento outros produtores locais (Viveiro Ostras Pessoas e Viveiro Lugar das Ostras), dois do Algarve (a Ostras Select da Ria de Alvor e a Bivalvia – Mariscos da Formosa de Olhão) e um de Setúbal (Ostras 3.0).

O “esconderijo nas águas da ria” da Ostraveiro está localizado a poucos minutos do centro da cidade e para lá chegar há que ir de barco – uma viagem quase simbólica, já que a travessia “demora pouco mais do que dois minutos”. O recanto da festa fica numa área com cerca de oito hectares (onde além das ostras ou salicórnia, também se produzem amêijoa e berbigão).

Informações e reservas: Ostraveiro, Telemóvel: 913 453 876, www.marinhapassagem.com