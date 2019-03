Concurso de fotografia dos Vinhos do Tejo oferece fim-de-semana, experiências e curso

O Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo acaba de ser lançado para promover “os vinhos, a gastronomia e o território”, sendo destinado aos “amantes da fotografia – não profissionais”.

Mote: “captarem a essência e a documentarem aspectos positivos da região”, resume a organização da iniciativa, promovida pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e Rota dos Vinhos do Tejo.

É a primeira edição do concurso, de participação gratuita e tema livre, embora sublinham que os trabalhos a concursos devam estar enquadrados na região dos Vinhos do Tejo - e deixam ideias: “as vinhas, os vinhos, as provas vínicas, os produtores, as vindimas, a poda, a floração, os trabalhos na adega, a gastronomia, as tradições, entre outros momentos a que lhes estão associados”. As inscrições estão abertas até 15 de Abril mas o envio das fotografias poderá ser feito até final de Outubro.

Os prémios para os vencedores incluem para o primeiro classificado um fim-de-semana no Tejo (2 pessoas), para o segundo uma experiência vínica (2 pessoas) e para o terceiro um curso de vinho (1 pessoa). Já para os que ficarem entre o 4.º e 10.º lugares haverá menções honrosas.

As informações, detalhes e ficha de inscrição estarão disponíveis no site da Confraria. Também se pode inspirar na Rota dos vinhos do Tejo.