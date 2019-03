O rasto de destruição do ciclone Idai em imagens

Um “verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções” é como o Presidente moçambicano classifica o ciclone Idai que, segundo o último balanço oficial, provocou pelo menos 84 mortos em Moçambique. Porém, Filipe Nyusi acredita que o ciclone terá morto mais de mil pessoas. “Tudo indica que poderemos registar mais de mil óbitos”, disse na segunda-feira o Presidente de Moçambique, referindo ainda que “as águas do rio Pungue e Búzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras”.

A Beira foi a cidade moçambicana mais afectada pelo desastre natural. De acordo com a Cruz Vermelha, 90% da cidade foi afectada ou destruída pela passagem do Idai na quinta-feira. Construções destruídas, mares de lama e água e corpos a flutuar é o cenário actual causado pelos estragos. No total, o ciclone matou mais de 200 pessoas em Moçambique, no Zimbabwe e no Malawi, de acordo com os número oficiais.

O PÚBLICO cobre ao minuto a tragédia em Moçambique, Zimbabwe e Malawi.