Bank of America quer financiar grandes empresas e contrata Pires de Lima

O ex-ministro da Economia António Pires de Lima é desde sexta-feira o novo consultor do Bank of America Merrill Lynch para Portugal.

A notícia avançada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios foi confirmada ao PÚBLICO pelo empresário, que diz ter por missão “o estabelecimento de relações de confiança com potenciais clientes” do Bank of America em Portugal.

Nesta consultoria (que será prestada através da empresa que fundou em 2017, a Best Anchor), Pires de Lima vai “trabalhar com as estruturas do banco em Londres e Madrid”, de forma a “fazer aumentar a base de clientes do banco” em Portugal.

O ex-ministro destacou, que, além da actividade na área das fusões e aquisições, a instituição norte-americana tem uma presença forte na área do financiamento a grandes empresas e ao próprio negócio bancário.

O Bank of America “tem um balanço suficientemente poderoso para ajudar grandes empresas”, seja através do financiamento directo, seja através de produtos de tesouraria, exemplificou.

Dizendo não querer “revelar a estratégia” do Bank of America para Portugal, Pires de Lima mencionou, no entanto, os sectores farmacêuticos, da energia e das telecomunicações como exemplo de sectores onde há grandes empresas – além da banca.

Pires de Lima afirmou que o facto de o Bank of America “estar mais activo” em Portugal é “uma boa notícia” para o país, porque pode “ajudar a dinamizar áreas importantes de actividade”.

É, também, sinal de que “Portugal ultrapassou os handicaps enquanto país assistido” e o “reconhecimento de uma certa normalidade, estabilidade e previsibilidade, que fazem com que o banco olhe para o país como uma área de crescimento”, considerou.

A consultora do ex-ministro da Economia também presta serviços à empresa de private equity Advent Intenational. Pires de Lima também se juntou a Sérgio Monteiro, outro ex-governante do executivo de Passos Coelho (com o pelouro das infra-estruturas e comunicações) para formar o fundo Horizon Equity Partners, que comprou uma participação de 10% na empresa a que foram vendidas as torres de telecomunicações da Altice em Portugal (Towers of Portugal).