Protestos valem multa pesada a Marco Silva

Marco Silva, treinador português, do Everton, foi multado em 14.000 euros pela Federação Inglesa de Futebol (FA), na sequência dos protestos contra a equipa de arbitragem que dirigiu o encontro dos “toffees” com o Newcastle.

No final do encontro da 30.ª jornada da Liga Inglesa, o técnico entrou no relvado e dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por Lee Mason para contestar o lance que originou o terceiro golo do Newcastle e que ditou a derrota da formação de Liverpool, por 3-2.

“O árbitro assistente cometeu um erro grave no terceiro golo deles. Houve um fora-de-jogo claríssimo. Não era um nem dois jogadores, eram cinco”, disse Marco Silva, após a partida.