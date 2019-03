Primoz Roglic vence Tirreno-Adriático por um segundo

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquistou nesta terça-feira o Tirreno-Adriático, com apenas um segundo de vantagem sobre o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), destronado no contra-relógio individual, que foi vencido pelo belga Victor Campanaerts (Lotto Soudal).

Campanaerts, actual bicampeão europeu do “crono”, cumpriu os 10 quilómetros da sétima e última etapa, em San Benedetto del Tronto, em 11m23s, menos três segundos do que o italiano Alberto Bettiol (Education First), segundo colocado, e quatro do que o holandês Jos Van Emden (Jumbo-Visma), terceiro.

Na luta pela geral individual, Yates liderou desde a vitória na segunda etapa, para perder no último dia a “amarela” para Roglic, que era segundo, mas que recuperou tempo suficiente para vencer a prova, por apenas um segundo, enquanto o dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana) fechou o pódio, a 30 segundos.

O esloveno, de 29 anos, continua imparável em 2019, somando a segunda vitória final em duas provas, depois de triunfar na estreia na temporada, na Volta aos Emirados Árabes Unidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O português Nelson Oliveira (Movistar) esteve longe dos resultados que tem conseguido na especialidade e foi 12.º, a 14 segundos do vencedor, acabando em 30.º da geral, enquanto Rui Costa (UAE Emirates) foi 31.º e conseguiu acabar a prova no 10.º lugar da geral final.

Para Rui Costa, este foi o terceiro “top 10” da temporada, depois de abrir 2019 com um 10.º lugar na Volta à Comunidade Valenciana, ao qual se seguiu o quarto posto da geral individual na Volta a Omã, antes de um 17.º na Volta aos Emirados e de um abandono a “clássica” Strade Bianchi.

José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi 32.º no dia e fechou em 26.º na geral, um lugar abaixo do colega de equipa Ruben Guerreiro, 25.º na geral final, depois do 98.º posto no “crono” desta terça-feira.