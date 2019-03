Fabián Ruiz, com gripe A, afastado da selecção espanhola

O futebolista espanhol Fabián Ruiz sofre de gripe A, anunciaram nesta terça-feira os responsáveis da selecção espanhola.

O quadro clínico do jogador, que está internado desde segunda-feira, evolui favoravelmente e o médio deverá mesmo deixar o hospital ainda nesta terça-feira e seguir para Nápoles, cidade do clube que representa.

Com febre, o jogador teve de abandonar a concentração da selecção espanhola, que iniciou a preparação para os jogos de qualificação para o Europeu de 2020, com a Noruega, no sábado, em Valência, e com Malta, em 26 de Março, em La Valetta.

O seleccionador espanhol, Luis Enrique, chamou Saul Níguez, do Atlético Madrid, para substituir Fabián Ruiz.