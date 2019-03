Bruno Fernandes dispensado da selecção nacional

O médio Bruno Fernandes foi dispensado dos trabalhos da selecção portuguesa, nesta terça-feira, devido a problemas físicos. O médio vai, assim, falhar o arranque da qualificação para o Euro2020.

“O jogador apresentou-se com queixas e, depois de observado e realizados exames (ressonância magnética), a Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) concluiu que Bruno Fernandes não está em condições de representar a selecção nacional nos jogos com a Ucrânia e Sérvia”, anunciou a FPF.

O médio do Sporting, de 24 anos, é o único jogador indisponível dos 25 convocados pelo seleccionador Fernando Santos que, por enquanto, não chamou qualquer jogador para substituir Bruno Fernandes.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à selecção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19h45.