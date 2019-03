Árbitro francês no Portugal-Ucrânia

O árbitro francês Clément Turpin foi nomeado para dirigir, nesta sexta-feira, o jogo entre Portugal e Ucrânia, da primeira jornada do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

Turpin, de 36 anos, é internacional desde 2010, tendo-se tornado, na altura, o mais jovem árbitro francês a alcançar as insígnias da FIFA. O juiz francês, que esteve na fase final do Euro2016 e do Mundial2018, arbitrou uma única vez a selecção portuguesa, em 2017, no particular com a Suécia, na Madeira, que terminou com a vitória dos escandinavos, por 3-2.

Soares Dias e Tiago Martins chamados pela UEFA

Também os árbitros portugueses Tiago Martins e Artur Soares Dias foram indicados pela UEFA para o arranque da fase de qualificação do Euro2020, dirigindo, respectivamente, os jogos Israel-Eslovénia e Inglaterra-República Checa.

Tiago Martins foi designado juntamente com os assistentes André Campos e Pedro Mota, tendo João Capela como quarto árbitro. Artur Soares Dias estará acompanhado por Rui Tavares e Paulo Soares, assumindo Hugo Miguel as funções de quarto árbitro.