Álcool nos estádios? Sindicato da Polícia “preocupado”

A proposta do Sporting para que seja permitida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios preocupa a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP). Paulo Rodrigues, presidente da entidade sindical, mostra-se contra a aprovação da alteração à lei actual que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas nas bancadas — à excepção dos camarotes — nos estádios portugueses.

“Vemos esta questão com alguma preocupação. Percebemos que as pessoas queiram fazer do futebol uma festa e, como é natural nas festas, exista o consumo de álcool. Ultimamente — e referindo-se a várias centenas de eventos — o futebol tem sido transformado num espaço com muita violência, muita agressividade. O consumo de bebidas alcoólicas não vem agilizar o trabalho da polícia”, garante Paulo Rodrigues ao PÚBLICO.

O presidente da ASPP revela, ainda, que muitos adeptos conseguem entrar no estádio alcoolizados e que, caso houvesse a oportunidade de continuar o consumo de bebidas alcoólicas dentro do recinto desportivo, a tendência para comportamentos violentos poderia aumentar: “Muitas pessoas entram no estádio já alcoolizadas. Para esses adeptos, não consumirem bebidas durante as duas horas de jogo ajuda a reduzir a tensão [emocional]. Não me parece que continuar a beber álcool venha reduzir as situações de desordem pública.”

Em resposta ao pedido de esclarecimento do PÚBLICO, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que “para já, não tem qualquer comentário a efectuar sobre a proposta em apreço”.

Primeiro provedor do adepto da Liga defende proposta

Apesar de a ASPP estar contra a aprovação da proposta, há vozes que defendem a ideia do Sporting de fazer regressar a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios portugueses, prática proibida por lei desde 1980. Uma dessas vozes concordantes é a de Jorge Silvério que, entre 2009 e 2012, foi o primeiro provedor do adepto da Liga. O psicólogo mostra concordância com a proposta, desde que esta se limite a bebidas com baixo teor alcoólico.

“Em primeiro lugar, já há sectores nos estádios onde é permitido consumir bebidas alcoólicas. E, muitas vezes, não sendo permitido o consumo dentro do estádio, este ocorre nas imediações do mesmo, o que leva os adeptos a demorarem mais tempo a dirigirem-se para o interior do recinto, causando longas filas”.

Foto Entidade sindical teme maior número de incidentes de violência no interior dos estádios NFACTOS/LUIS EFIGENIO

No que diz respeito às questões de segurança o psicólogo defende que por serem bebidas de baixo teor alcoólico e, existindo o acompanhamento próximo das autoridades, os riscos podem ser diminuídos: “Com os Assistentes de Recinto Desportivo e o trabalho feito pelas restantes autoridades, acho que os riscos poderiam ser reduzidos. Pesando as vantagens e desvantagens, acho que existem mais pontos positivos do que negativos.”

“Separação entre o adepto rico e o adepto pobre”

Martha Gens, Vice-Presidente da Direcção da Associação Portuguesa da Defesa do Adepto (APDA), cita os mesmos argumentos utilizados por Jorge Silvério, focando-se na possibilidade de as bebidas alcoólicas já poderem ser consumidas nas zonas VIP dos estádios: “O desporto visa exactamente abolir as barreiras entre as várias classes sociais. Existem sectores em que se pode beber álcool e acaba por ser desigual, quase como uma separação entre o adepto rico e o adepto pobre.”

A vice-presidente da associação — composta por adeptos de vários clubes — defende ainda que se o consumo de álcool passar de fora para dentro dos estádios poderá existir uma maior capacidade de controlo sobre os produtos vendidos. “Risco acrescido para a segurança? Claro que não. Pior é agora. Há uma falta de controlo e é permitido o exagero nas imediações. Dentro dos estádios, esse controlo seria muito maior”, defende Martha Gens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Na Inglaterra, é permitido o consumod e bebidas com baixo teor alcoólico nos estádios ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

A proposta do Sporting foi apresentada na segunda-feira, com o objectivo de aumentar as receitas e baixar os riscos de segurança. De acordo com Miguel Cal, administrador da SAD do Sporting, o assunto está a ser discutido em grupos de trabalho na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e uma proposta de “alteração à lei actual, para que num futuro próximo seja permitida a venda de bebidas fermentadas de baixo teor alcoólico nos recintos desportivos em Portugal”, está “em apreciação pelo Parlamento”.

No principal escalão do futebol português, 14 das 18 equipas são patrocinados por uma marca de cerveja, enquanto um outro, o Tondela, é apoiado por uma marca de vinho. Em Janeiro, a Super Bock foi anunciada como a cerveja oficial das competições profissionais de futebol. O Sporting quer seguir o exemplo adoptado por países como a Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda ou Bélgica, onde a venda de bebidas de baixo teor alcoólico nos recintos desportivos é permitida.