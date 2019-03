Algarve Spa Week, uma semana de descontos em 11 spas de luxo

A Algarve Spa Week está de volta ao sul do país, mais propriamente a Vilamoura, Albufeira e Carvoeiro, após dez edições. A iniciativa divide-se em dois momentos, de 6 a 14 de Abril e de 5 a 13 de Outubro, nos quais os participantes vão poder usufruir de descontos em tratamentos seleccionados. Este ano o tema é Be Active & Be Well, por isso a organização pretende proporcionar momentos dedicados à revitalização do corpo e da mente e “mostrar os benefícios [dos] tratamentos em spa, para um estilo de vida activo e saudável”, avança em comunicado.

Os participantes da Algarve Spa Week, além de terem a oportunidade de desfrutar de descontos em tratamentos seleccionados, também vão poder usufruir de um tratamento de assinatura inspirado no tema desta edição. Será “uma massagem revigorante, que combina alongamentos e pressões especialmente criados para atingir o profundo alívio da tensão muscular”, explica a organização.

Para antecipar as novidades da edição, a Algarve Spa Week vai organizar um Open Day no dia 30 de Março. “Ao longo deste dia, os espaços aderentes abrem portas para experiências gratuitas do circuito de spa, aulas de fitness, visitas exclusivas às instalações e a oferta de deliciosos snacks saudáveis.” Mas atenção, é necessário confirmar a disponibilidade dos estabelecimentos aderentes e efectuar uma reserva. Neste dia, a organização também vai oferecer aos participantes a possibilidade de usufruir dos menus de tratamento criados para o evento a metade do preço.

Entre os hotéis que fazem parte da iniciativa estão o Tivoli (Carvoeiro e Vilamoura), Hilton (Vilamoura), Vale de Oliveiras Quinta Resort & SPA (Carvoeiro) e São Rafael Atlântico (Albufeira). As reservas para o Open Day e para os tratamentos podem ser efectuadas directamente com o spa escolhido ou no site da Algarve Spa Week.