Temperaturas máximas aumentam esta semana, mas noites continuam frias

As temperaturas máximas vão subir esta segunda-feira em Portugal continental, com os termómetros a variar entre os 18 e 25 graus, valores que se mantêm até ao final da semana. Nas regiões do Norte e Centro, as temperaturas máximas vão variar entre os 15ºC e 20ºC.

“Esta semana há uma pequena subida de temperatura em todo o continente, mas os valores ficam dentro da média expectável para esta altura do ano”, explica ao PÚBLICO Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos Açores e na Madeira, as temperaturas máximas vão variar entre os 16ºC em Ponta Delgada e os 21ºC no Funchal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As temperaturas mínimas na generalidade do território vão ser entre os cinco e os dez graus – dois graus abaixo daquilo que é habitual nesta época do ano. No interior do Norte e Centro do país, os valores mínimos podem chegar aos dois graus e nas terras altas do Norte e Centro há possibilidade de se registarem temperaturas negativas.

A grande amplitude entre as temperaturas máximas e mínimas faz com que durante a tarde o tempo se torne “um pouco mais quente e agradável, mas, logo que o sol se põe e a noite começa, a temperatura vai baixar de forma significativa, o que provoca um acentuado arrefecimento nocturno”, explica Ricardo Tavares.

Durante a semana, o céu vai estar pouco nublado ou limpo na generalidade do território. A partir de terça-feira, o vento vai ser fraco a moderado no quadrante leste do país, e moderado ou temporariamente forte nas terras altas do Norte e Centro.