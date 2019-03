Incêndio em Rio de Mouro fez um morto

Um incêndio numa habitação na Serra das Minas, em Rio de Mouro, Sintra, causou esta segunda-feira a morte de um homem com cerca de 40 anos, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins.

“Recebemos o alerta para um incêndio numa habitação às 19h34. O incêndio era no segundo piso de um edifício com quatro e estava confinado ao quarto. Foi encontrada uma vítima no local, que estava em paragem cardiorrespiratória”, disse Joaquim Leonardo.

Segundo a mesma fonte, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) esteve no local a tentar reverter a situação da vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local cerca das 20h15.

“Apesar de o incêndio estar confiando ao quarto, existia uma carga térmica muito grande no local, que causou danos em todo o piso. O incêndio acabou por ser dominado pelos bombeiros cerca de dez minutos depois de chegarem ao local”, acrescentou.

O incêndio ocorreu na Serra das Minas, em Rio de Mouro, concelho de Sintra, distrito de Lisboa.