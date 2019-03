PS começa campanha eleitoral em jornadas parlamentares sem Costa

As últimas jornadas parlamentares do PS nesta legislatura vão ser em formato rápido, duram menos de 24 horas, sem António Costa e com a campanha para as eleições europeias a entrar pela reunião dos deputados do Parlamento nacional adentro.

Em Portalegre, os deputados socialistas vão receber como convidado especial no jantar de abertura das jornadas parlamentares, Pedro Marques, o cabeça de lista às eleições europeias de Maio. O PS segue, neste aspecto, o mesmo modelo que os restantes partidos que levaram às suas jornadas os respectivos candidatos às europeias, Paulo Rangel no PSD, João Ferreira no PCP e Nuno Melo no CDS. Aliás, os centristas dedicaram as jornadas ao tema Europa, em Janeiro.

Quem não participará desta vez é o primeiro-ministro. António Costa tem marcado presença nas várias jornadas do partido, mas desta vez será substituído por Pedro Marques. As últimas jornadas do partido, em Portimão, serviram para que Costa e César mostrassem que continuavam próximos, depois de alguns desentendimentos públicos entre ambos, sobretudo por causa do IVA das touradas. Mas agora, os socialistas decidiram que, depois de os ministros deixarem de participar na reunião dos deputados, chegaria a vez de o chefe do Governo também não estar presente.

Na altura, um dos parlamentares que esteve do lado de Carlos César a defender a redução do IVA das touradas - contra a vontade do Governo - foi Luís Testa, eleito por Portalegre, exactamente o distrito que vai ser visitado agora pelos deputados socialistas.

Apesar de serem umas jornadas “diferentes” - o PS chamou-lhes “jornadas de proximidade” -, e de por isso contarem com várias visitas ao distrito, nenhuma será a ganadarias ou sequer está relacionada com touradas. Desta vez, mesmo com todo o Governo ausente das jornadas, César não quis voltar a colocar o assunto em cima da mesa, apesar de Portalegre ser um dos distritos do país em que as touradas mais pesam na economia regional.

Na agenda, o presidente do grupo parlamentar socialista, Carlos César, irá fazer visitas à GNR da cidade, às instalações da Pousada da juventude e à praia fluvial do Alamal, no concelho do Gavião. Além de César, haverá um segundo grupo de deputados que percorrerá os concelhos de Portalegre, Alter e Ponte de Sor. No tal, as jornadas não chegam a durar 24 horas: começam no domingo com um jantar e terminam a meio da tarde de segunda-feira.