PEV defende vozes “que se liguem à realidade concreta” no Parlamento Europeu

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) defendeu hoje que os cidadãos devem fazer escolhas conscientes nas eleições que se disputam este ano e apelou a que existam no Parlamento Europeu vozes “que se liguem à realidade concreta”.

Esta posição foi manifestada pela deputada Heloísa Apolónia no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma audiência com o Presidente da República, que durou cerca de hora e meia.

“Sabemos que este ano de 2019 temos vários actos eleitorais, onde é preciso os cidadãos fazerem escolhas conscientes e estarem bem informados, bem dotados de informação para poderem fazer justamente essas suas opções”, disse a deputada aos jornalistas.

Por isso, o PEV transmitiu preocupação a Marcelo Rebelo de Sousa, pelo facto de a União Europeia estar actualmente “muito afastada dos cidadãos, muito afastada da necessidade de dar prioridade em termos de respostas aquelas que são as necessidades dos cidadãos dos mais diversos estados-membros, e portanto, da necessidade, designadamente no Parlamento Europeu, de haver vozes com este realismo e também vozes não subservientes aqueles que são os desejos das elites da União Europeia”.

“Precisamos de vozes, designadamente no Parlamento Europeu, que se liguem à realidade concreta, aos territórios concretos e às pessoas em concreto e que manifesta justamente propostas que vão no sentido de dar essas respostas”, defendeu.