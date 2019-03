PCP questiona se apoio ao Novo Banco abre as portas a um “grande banco ibérico privado”

O PCP está preocupado com os “factores variáveis” que podem inverter o rumo do crescimento económico nacional, entre eles a situação da banca, com a questão do Novo Banco a levantar a dúvida aos comunistas sobre o que realmente se pretende com o “grande empréstimo” que o Estado vai fazer à estrutura.

“Será apenas para facilitar o negócio, criando condições para um desfecho que pode permitir especulações, a favor da criação de um grande banco ibérico privado?”, questionou Jerónimo de Sousa à saída da audiência com o Presidente da República no Palácio de Belém.

“A situação é inaceitável. É mais uma injecção financeira do Estado ao banco que acaba por abrir um buraco noutras áreas cruciais como a saúde”, lamentou o líder do PCP. “O Governo chama-lhe empréstimo, mas nada indica que possamos recuperar esse empréstimo, eu não tenho tanta certeza como o primeiro-ministro. Se é o Estado que paga, porque é que o Estado não gere esse banco?”, questionou.

Ainda assim, o PCP foi a Belém afirmar ao Presidente da República a disponibilidade para “dar uma contribuição à luz do interesse nacional”, para continuar o caminho da reposição dos direitos e rendimentos. “Este caminho tem um grande valor e leva a uma conclusão óbvia: a necessidade de avançar”, disse, referindo-se à solução governativa mas sem o dizer claramente. Isto porque, acrescentou, “apesar desses avanços continuam por resolver problemas de fundo, em particular nos serviços públicos – na saúde, nas escolas, nos transportes”.

“Esta ideia vai estar presente nas batalhas eleitorais, não fazendo juízos prévios porque é o povo português que decidirá os resultados, mas da nossa parte há uma afirmação clara de que continuamos disponíveis para dar uma contribuição à luz do interesse nacional”, disse ainda. Mas não quis ir mais longe, pois só “os resultados em Outubro determinarão as soluções políticas e programáticas”.

Questionado pelos jornalistas sobre se está de acordo com o entendimento da CNE em matéria de propaganda durante o período eleitoral, Jerónimo disse que não apoia a interpretação, embora defenda que deve haver “um sentido de neutralidade, de não abuso de inaugurações injustificadas”.

Mas já não considera que se devam impedir os partidos de dizer que contribuíram para políticas como a redução dos preços dos passes sociais nas áreas metropolitanas. “É uma medida de grande importância social que abrange mais de cinco milhões de portugueses e muitas famílias verão as suas vidas facilitadas”, sublinhou, considerando por isso que “os partidos que deram uma contribuição para que isso acontecesse têm o pleno direito e cabimento de o dizerem na sua campanha de esclarecimento”.

Jerónimo de Sousa confirmou ainda que o PCP requereu a apreciação parlamentar do decreto do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores e que vai apresentar no Parlamento soluções para a recuperação faseada do restante tempo de serviço não contemplado pelo Governo, mas não adiantou como o fará.