A Coreia do Norte é democrática? Jerónimo de Sousa responde: “O que é uma democracia?”

Questionado sobre se existe ou não uma democracia na Coreia do Norte, Jerónimo de Sousa respondeu que “é uma opinião”. E perguntou ainda: “O que é a democracia? Primeiro tínhamos de discutir o que é a democracia”, disse o secretário-geral do PCP.

Numa antevisão da entrevista ao Polígrafo que será publicada na segunda-feira​, Jerónimo de Sousa evitou classificar o regime de Kim Jong-un em termos “de ser ou não ser” uma democracia. Confrontado com a pergunta “por que é que tem tanta dificuldade em admitir que não há uma democracia na Coreia do Norte?”, o secretário-geral do PCP sublinhou: “O problema não é esse. O que é a democracia? Primeiro tínhamos de discutir o que é a democracia”.

Quanto ao socialismo em Portugal, o secretário-geral comunista explicou que existem diferenças entre os dois países. “O que eu acho é que, primeiro, há o princípio que eles afirmam. Em segundo lugar, nós, em relação ao nosso projecto de sociedade, seria com certeza bem diferente do modelo da Coreia do Norte, tendo em conta a nossa cultura, tendo em conta a nossa história, tendo em conta o nosso povo. Estas opiniões críticas não invalidam que nos coloquemos do lado de uma solução política, de uma solução pacífica”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sublinhando ainda “as diferenças de opinião e até divergências” em relação “a esse e outros países que se afirmam de construção do socialismo”, Jerónimo de Sousa explicou que “o PCP defende uma democracia avançada tendo em conta os valores de Abril, sem perder a perspectiva da construção do socialismo”.

Em 2003, o então líder do grupo parlamentar do PCP Bernardino Soares também se mostrou reticente em responder sobre o regime norte-coreano, em entrevista ao Diário de Notícias. “Tenho dúvidas de que a Coreia do Norte não seja uma democracia”, disse Bernardino Soares, na altura. As declarações de Bernardino Soares foram contestadas no seio do PCP, com o deputado comunista Lino de Carvalho a garantir, por outro lado, em declarações à TSF, que “não tinha dúvidas de que a Coreia do Norte não é uma democracia”.

Já sobre a resposta que Bernardino Soares deu em 2003, Jerónimo de Sousa questionou ao jornalista: “Não estava a fazer a pergunta a ver se eu caía nessa, não?”