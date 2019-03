Dois golfinhos com barbatana cortada deram à costa na Praia de Santa Cruz

Dois golfinhos deram à costa nas praias de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, com a barbatana cortada. O alerta foi dado no sábado e os corpos dos animais foram retirados esta segunda-feira da praia do Mirante e da Mexilhoeira pela câmara municipal, confirma ao PÚBLICO o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Fonseca.

Segundo o Jornal de Mafra, em Janeiro foram também encontrados três golfinhos com a barbatana cortada na praia de Santa Rita, em Santa Cruz.

Ainda não é possível determinar a causa deste fenómeno, mas há suspeitas. “Muitas vezes, os animais são apanhados nas redes dos pescadores, ficam presos e acabam por morrer, porque param de nadar. Quando os pescadores apanham os animais nas redes, ou cortam as redes ou cortam as barbatanas para os conseguir tirar. Achamos que eles optam por cortar a barbatana porque assim evitam cortar as redes [e perder todos os peixes]”, explica Fernando Fonseca.

Numa situação destas, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional diz ser preferível os pescadores ficarem com os animais a bordo e não “lançá-los à água”, o que acaba por os arrastar até à areia.

Santa Cruz é uma localidade piscatória nas freguesias de Silveira e A dos Cunhados, no concelho de Torres Vedras.