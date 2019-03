Tiroteio na Holanda faz um morto e vários feridos, polícia admite ataque terrorista e divulga foto

O que se sabe:

Homem dispara de forma indiscriminada num eléctrico, em Utrecht

Um morto e vários feridos

Atacante pôs-se em fuga de carro

Polícia admite ataque terrorista

Nível de alerta máximo em Utrecht

Escolas encerradas e segurança reforçada na sede do Governo

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num ataque na cidade holandesa de Utrecht, na manhã desta segunda-feira, baleadas por um atacante num eléctrico. As autoridades divulgaram imagens do suspeito, que continua em fuga. A polícia trata o incidente como “um possível ataque terrorista”.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, mostrou-se “muito preocupado” com a situação e já activou a célula de crise. O nível de alerta para casos de terrorismo foi colocado no máximo.

“Nível de ameaça elevado para 5, apenas na província de Utrecht e durante 18 horas. Atacante continua em fuga”, disse no Twitter o coordenador nacional da agência holandesa de combate ao terrorismo, Pieter-Jaap Aalbersberg​​.

O responsável disse também que a hipótese de ataque terrorista “não pode ser afastada”, confirmando uma avaliação feita pela polícia pouco antes.

“A investigação admite a existência de motivações terroristas”, disse a polícia de Utrecht no Twitter.

Situação “caótica"

Os media holandeses dizem também que a segurança dos edifícios do governo, em Haia, foi reforçada, e que as escolas receberam ordens para fechar as portas.

A Universidade de Utrecht está encerrada e deverá permanecer assim até pelo menos às 18h, conta ao PÚBLICO Clara Mendes, uma portuguesa a estudar naquela universidade. “Não é muito longe [do local do atentado], são uns 15 minutos a pé. Estou fechada numa sala com alguns amigos”, disse.

“Parece tudo um bocado caótico porque já tentaram falar pelos intercomunicadores várias vezes. Entretanto veio aqui um segurança fechar as cortinas das janelas e dizer que o alerta era muito sério.”

De acordo com a estudante, não foi lançada pelas autoridades qualquer recomendação de segurança extraordinária nos dias que antecederam o ataque: “Foi totalmente inesperado.”

Atacante em fuga

Segundo o site da agência NU.nl, uma testemunha disse ter visto um homem “a disparar de forma indiscriminada”, que depois “fugiu de carro”.

“O maquinista não conseguiu abrir as portas de imediato, mas dois homens que estavam ao meu lado partiram uma janela e conseguimos sair”, disse outra testemunha.

A polícia ainda não confirmou o número de feridos. A vítima mortal será uma mulher de “25 a 30 anos”, disse uma outra testemunha, Jimmy de Koster, à RTV Utrecht. “Ouvi três tiros e quatro pessoas correram na direcção dela, para a tirar de lá. Depois ouvi mais tiros e as pessoas largaram-na. Foi um caos.”

Foram enviados para o local três helicópteros e a área onde aconteceu o tiroteio, na Praça de Outubro, foi encerrada ao trânsito.